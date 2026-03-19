SURVIVOR

Dvostruki udarac za žuti tim! Elizabeth morala napustiti natjecanje, a uslijedio je i još jedan porez

Foto: Nova TV
Vecernji.hr
19.03.2026.
u 00:05

Situaciju među žutima dodatno je otežao odlazak Elizabeth Zacero koja je zbog zdravstvenih problema povezanih s celijakijom morala napustiti natjecanje, a emocije nisu izostale

Nakon emocionalno zahtjevnog dana, odnosi među natjecateljima Survivora dodatno su se zakomplicirali, a strateške odluke postale su ključ opstanka. Zeleni tim odnio je tijesnu pobjedu rezultatom 7:6 i na kraju se počastio osvojenom nagradom, dok je žuto pleme bilo suočeno s teškom odlukom. Na sljedećem plemenskom vijeću morat će odabrati dva muška člana svog tima za eliminacijsku borbu.

Uoči glasanja, u žutom plemenu posebno se istaknula dilema oko tajnog imuniteta. „Još uvijek se dvoumim hoću li ili neću koristiti svoj tajni imunitet“, priznao je Stipe, koji prednost drži u svojim rukama. Unatoč neizvjesnosti, dobio je od Ivana savjet da ga zasad ipak ne aktivira.

Napetosti su dodatno rasle zbog različitih pristupa igri. „Koliko god da smo ovdje u žutom plemenu saveznički nastrojeni, puno je ljudi spremno odbaciti odnos kako bi dobili prednost. Ja igram više srčano, ali ne govorim da je ni jedno ni drugo ispravno. Individualnu igru igraju Ian, Paula, Leonarda, a srčano ja, Ivan, Roko. Mi gledamo srcem, a drugi strateški, kao igru šaha“, rekao je Stipe ususret plemenskom vijeću.

Boris, svjestan nepredvidivosti situacije, kazao je: „Za sad se ne osjećam ugroženo, ali nikada se ne zna tko će što napisati na papiru.“ Situaciju među žutima dodatno je otežao odlazak Elizabeth Zacero koja je zbog zdravstvenih problema povezanih s celijakijom morala napustiti natjecanje, a emocije nisu izostale. „Ovo je za mene šok, znam koliko se dala na terenu“, rekla je Leonarda, a Paula nadodala: „Elizabeth će mi puno nedostajati, donosila nam je dosta poena na igrama.“ Još jedna članica žutog tima, Ana Mamut, i dalje u bolnici na pretragama, pa tako kandidati u neizvjesnosti nastavljaju natjecanje za jedinog preživjelog, a kako će se situacija dalje odvijati, doznajte u novim epizodama Survivora.

