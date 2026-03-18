Sve je to daleko od bajke: Loša gledanost i navodno ponašanje Meghan Markle doveli su do novog razlaza

Netflix je, prema pisanju Varietyja, navodno završio poslovnu priču s princem Harryjem i njegovom suprugom Meghan Markle. Opsežan novi članak koji analizira njihov ugovor sa streaming platformom, a temelji se na izjavama više dobro upućenih izvora, tvrdi da odnos Sussexa i Netflixa “nije ni blizu bajci”. “Navodni obrazac Sussexovih da prodaju prepakirane verzije iste priče o odlasku iz kraljevske obitelji iscrpio je Netflix”, piše magazin. Dodaje se i: “Njihovo partnerstvo moglo bi postupno slabjeti, a s njim i posljednja poveznica Meghan i Harryja sa svijetom zabave.” Jedan izvor navodno je rekao: “Raspoloženje u kompaniji je: ‘Gotovi smo s njima.’”

U nizu ozbiljnih tvrdnji, magazin navodi da je ponašanje para na sastancima izazivalo negodovanje, dok su slabi rezultati gledanosti emisija poput "With Love, Meghan" potaknule ozbiljne sumnje unutar Netflixa. Tvrtka Archewell Productions, koju vodi par, optužuje se i za “lošu komunikaciju” u suradnji s Netflixom. Pojavile su se i tvrdnje i koje Netflix i odvjetnik vojvode i vojvotkinje od Sussexa snažno demantiraju, a to je da je direktor Netflixa Ted Sarandos “zasićen” parom. Navodno je izjavio da ne bi sudjelovao u razgovoru s Meghan “osim ako je odvjetnik prisutan”.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio

Netflix je te tvrdnje nazvao “potpuno netočnima”, dok je odvjetnik Michael J. Kump u pismu za Variety naveo da su “očito lažne”, dodajući da Meghan redovito komunicira sa Sarandosom te da je čak bila i u njegovu domu bez odvjetnika. Članak također tvrdi da su dva izvora rekla kako je Netflix, koji je prema navodima platio oko 45 milijuna funti za petogodišnji ugovor s parom, bio “iznerviran” njihovom odlukom da daju iskren intervju Oprah Winfrey nakon napetog odlaska iz kraljevske obitelji. Kompanija je navodno bila “ponovno zatečena” i Harryjevom odlukom da objavi memoare Spare, čiji su detalji, kako se tvrdi, bili ublaženi od strane Meghan. Prema magazinu, čelnici su smatrali da su oba projekta utjecala na njihov dokumentarac o paru. Ipak, glasnogovornik Sussexovih tvrdi da su u potpunosti surađivali s Netflixom.

Unatoč uspjehu dokumentarca Harry & Meghan, magazin navodi da su poznati redatelji oprezni oko suradnje s parom zbog njihove reputacije, a tvrdi se i da je nekoliko projekata otkazano. Iako Netflix ističe da i dalje ostaje predan suradnji kroz tzv. “first look” ugovor, prema više izvora producenti i filmski stvaratelji nisu zainteresirani za projekte povezane s Archewell Productions. Variety također iznosi tvrdnje o Meghaninom načinu vođenja poslovnih sastanaka. Navodi se da često prekida ili preoblikuje misli princa Harryja, ponekad dok još govori. Odvjetnik Kump tvrdi da je takva interpretacija “namjerno oblikovana kako bi podržala mizoginu sliku o njoj kao nekome tko dominira suprugom”, dok princ Harry navodno tvrdi da su takve tvrdnje “potpuno netočne”. Također se navodi da Meghan ima “neobične metode davanja povratnih informacija”, uključujući povremeno “nestajanje” tijekom Zoom poziva kako bi pokazala nezadovoljstvo.