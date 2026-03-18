POVRATAK U STILU

FOTO Nećete vjerovati u čemu je Megan Fox došla na zabavu! Ovo nitko nije očekivao

Foto: WALTER / BESTIMAGE/BESTIMAGE
VL
Autor
Vecernji.hr
18.03.2026.
u 23:00

Nakon dodjele Oscara, sve oči bile su uprte u Megan Fox koja se pojavila na ekskluzivnoj zabavi Beyoncé i Jay-Zja

Iako nije prisustvovala samoj ceremoniji dodjele Oscara, Megan Fox pobrinula se da upravo ona bude glavna tema glamurozne hollywoodske večeri. Pojavila se na ekskluzivnoj zabavi koju tradicionalno organiziraju Beyoncé i Jay-Z, a njezin je dolazak potpuno zasjenio ostale uzvanike. Odabrala je kombinaciju koja je srušila sva pravila odijevanja za oskarovsku noć, a sadrži crnu satensku mini haljinu koja je više podsjećala na luksuzno donje rublje, s jasno vidljivim čipkastim grudnjakom. Najveće iznenađenje bili su potpuno izloženi halteri i podvezice, a cjelokupan dojam dodatno su naglasile visoke crne platforme, upečatljiva choker ogrlica i sunčane naočale.

Ovo je ujedno i jedno od njezinih rijetkih javnih pojavljivanja nakon što se na neko vrijeme povukla iz medija. Naime, početkom 2025. godine Megan je rodila kćer Sagu, koju je dobila s bivšim partnerom, glazbenikom Colsonom Bakerom, poznatijim kao Machine Gun Kelly. Njezin povratak na u ovakvom stilu signalizira novu, još odvažniju eru, a fotografije je podijelila i na svom Instagramu uz kratak opis: "i go both ways."

Unatoč povremenim koketnim komentarima koje MGK ostavlja ispod njezinih objava, izvori bliski bivšem paru potvrđuju kako nisu obnovili svoju romansu, već je njihov odnos sada usmjeren isključivo na zajedničko roditeljstvo. Budući da se i MGK nalazio u Los Angelesu tijekom oskarovskog vikenda, društvenim mrežama su se proširile glasine o njihovom mogućem susretu na istoj zabavi. Ipak, prema dostupnim informacijama, do toga nije došlo. Megan je večer provela u dobrom raspoloženju, dokazavši još jednom da je spremna dominirati modnom scenom pod vlastitim uvjetima, ne mareći za tuđa mišljenja.

Ključne riječi
Megan Fox showbiz

