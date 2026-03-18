VIDEO Evo kako je Mišo Kovač izgledao bez svog zaštitnog znaka! Zbog prometne nesreće promijenio je imidž

Legendarni pjevač danas je nezamisliv bez svojega zaštitnog znaka, no na samim počecima karijere izgledao je posve drukčije. Danas je gotovo nemoguće zamisliti Matu Mišu Kovača bez njegovih prepoznatljivih, gustih brkova koji su s vremenom postali neodvojiv dio njegova vizualnog identiteta. Ipak, na početku karijere slavni je pjevač imao znatno drugačiji izgled. Brkove je odlučio pustiti nakon prometne nesreće koju je doživio 1971. godine u blizini Zadra. Nakon tog događaja ostao mu je ožiljak iznad gornje usne, što je ujedno potaknulo promjenu izgleda koja će ga obilježiti do danas. Upravo te iste godine Mišo je doživio i jedan od ključnih trenutaka svoje karijere. Pobjedom na Splitskom festivalu s pjesmom "Više se nećeš vratiti" ostvario je veliki uspjeh i učvrstio status koji ga prati desetljećima. Od tada pa sve do danas ostao je jedan od najomiljenijih izvođača na ovim prostorima, često nazivan neokrunjenim kraljem estrade, ali i simbolom Dalmacije te vjernim navijačem Hajduka.

Rijetke fotografije iz 1970. godine prikazuju ga u razdoblju prije nego što je njegov zaštitni znak postao prepoznatljiv. Upravo zato danas pobuđuju veliko zanimanje jer otkrivaju koliko se njegov izgled tijekom godina promijenio.

Iako se posljednjih godina rjeđe pojavljuje u javnosti, interes publike za Mišu Kovača ne jenjava. Njegov posljednji veliki koncert održan je u lipnju 2022. godine na Starom placu u Splitu, nakon dvogodišnje stanke. Tom prigodom okupilo se više od 25 tisuća obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva koji su s njim pjevali njegove najveće hitove.

Tijekom prošle godine Mišo je nekoliko puta bio hospitaliziran, što je zabrinulo njegove brojne obožavatelje. U jednom je razdoblju, zbog zaraze koronavirusom, bio i na terapiji kisikom. Unatoč svemu, Mišo Kovač i dalje ostaje jedna od najvećih glazbenih ikona ovih prostora, a fotografije iz njegove mladosti podsjećaju na dug i impresivan put koji stoji iza njega.