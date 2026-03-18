Komedija ima novi hit! Radio Dubrava je mjuzikl koji nas vodi na nostalgično putovanje uz poznate pjesme

Čim su se večeras u Domu HV-a "Zvonimir" u Zagrebu zaorili prvi taktovi hita Prljavog kazališta "Radio Dubrava" gotovo svi su zapljeskali u taktu glazbe, svjesni da krežu na pravo dvoiposatno nostalgično putovanje uz pjesme uz koje smo svi odrasli. Istoimeni mjuzikl kazališta Komedija doživio je svoju praizvedbu na "rezervnom prostoru", budući da se kazalište renovira. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, tekst Ana Tonković, a glazbu Jasenko Houra. Radnja mjuzikla "Radio Dubrava" počinje 1991. - neposredno prije Domovinskog rata. Glavni junak Sokna sa skupinom prijatelja s plesnog podija, odlazi u rat. Iza sebe ostavlja djevojku Sanju, majku, sestru i kvart. Većina glavnih glumaca mjuzikla tada se nije ni rodila, no dobro su im poznate Hourine pjesme. Sokna je Damian Humski, a Sanju u alternaciji glume Dora Hasanec i Ružica Maurus. Tu su i Ognjen Milovanović, Nika Ivančić, Jasna Palić Picukarić, Goran Malus, Ivan Glowatzky, Jan Kovačić, Matija Škvorc, Filip Riđički, Vid Balog / Zlatko Ožbolt, Tara Thaller, Ivan Magud, Davor Svedružić, Nera Stipičević, Mila Elegović, Saša Buneta i Božidar Peričić.

Naravno, kao i u svakom mjuziklu, songovi su ono što svi pamte, pogotovo kada se radi o hitovima Prljavog kazališta koje svi znamo. No, stare pjesme Prljavaca su samo pola repertoara, a Jasenko Houra, Ines Prajo i Arjana Kunštek napisali su i sedam novih pjesama. - Ja večeras prvi put gledam kako to izgleda u cijelosti. Vidio sam neke dijelove, no večeras gledam sve prvi put i mogu vam reći da sam oduševljen kako ovi mladi pjevaju, kazao nam je Jasenko Houra, kojeg je publika pozdravila velikim pljeskom na kraju premijere. Čuli smo i S vremena na vrijeme", "Heroj ulice", "Zaustavite zemlju", "Pet dana ratujem", a neke pjesme poput "Mi plešemo" dobile su novi tekst, pa je jedan od najvećih hitova Prljavaca postao "Mi teglimo". Zanimljivo je da je se u mjuziklu izvodi i Špišićev i Britvićev "Milioner", no njoj je Houra napisao novu glazbu na tekst Drage Britvića. Ne sumnjam i kako će druge pjesme iz ovog mjuzikla postati hitovi, a možda je najemotivnija bila pjesma "To je tako", koju je izvela Jasna Palić Picukarić. Ona igra majku glavnog junaka, koja se, naravno, zove Ruža.

Autorica Ana Tonković je kroz pjesme Prljavog kazališta odlično uklopila priču o odrastanju u mitskoj zagrebačkoj Dubravi, kvartu koji je dao puno heroja ulice, onih malih običnih ljudi koji su možda imali različite životne uvjete, no sve ih je vodila ista ljubav - prema kvartu u kojem su odrasli, ali domovini Hrvatskoj. Kazalište Komedija tako nastavlja s mjuziklima za koji se traži karta više. I premda Dom HV-a nema idealne uvjete za izvedbe mjuzikla, ne sumnjam kako će sve izvedbe biti rasprodane i kako će ljudi nakon predstave izaći s osmijehom na licu. Jer, Englezi imaju West End, a mi imamo svoju Komediju.