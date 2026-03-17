Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVJU ZA OPRAH

Preljubnica s Coldplaya prvi put progovorila o svemu, priča je dobila neočekivan obrat

Kristin Cabot
Foto: Profimedia
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.03.2026.
u 18:17

Kristin Cabot, bivša direktorica ljudskih resursa koja je postala globalna senzacija nakon što ju je kamera uhvatila u zagrljaju sa šefom na koncertu Coldplaya, odlučila je prekinuti šutnju. U svom prvom televizijskom intervjuu otkrila je šokantan detalj koji cijelu priču stavlja u potpuno novo svjetlo

Prošlo je devet mjeseci otkako je 16-sekundna snimka s koncerta grupe Coldplay uništila život i karijeru Kristin Cabot, tadašnje direktorice ljudskih resursa u tehnološkoj tvrtki Astronomer. Tog 16. srpnja 2025. godine, na stadionu Gillette u Massachusettsu, takozvana "kiss cam" kamera uperena je u Kristin i njezinog šefa, izvršnog direktora Andyja Byrona. U trenutku kada su shvatili da ih na velikom ekranu gleda 55.000 ljudi, par je panično reagirao, pokušavajući sakriti lica.  Vrhunac drame bio je komentar pjevača Chrisa Martina, koji se našalio: "Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi". Snimka je postala viralna munjevitom brzinom, prikupivši stotine milijardi pregleda diljem svijeta i pretvorivši Kristin Cabot preko noći u "preljubnicu" i najomraženiju ženu na internetu.

Posljedice su bile brze i razorne. Suočeni s ogromnim pritiskom javnosti, i Cabot i Byron ubrzo su dali ostavke u tvrtki Astronomer. Kristin se našla na udaru nezapamćene javne sramote, primajući stotine poziva dnevno, pa čak i prijetnje smrću. Ubrzo nakon skandala podnijela je i zahtjev za razvod od supruga Andrewa Cabota. U intervjuu za New York Times priznala je da je donijela lošu odluku. "Popila sam nekoliko pića, plesala i neprimjereno se ponašala sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i odrekla se karijere zbog toga. To je cijena koju sam odlučila platiti", izjavila je tada, no ključni dio priče ostao je neispričan sve do njezina gostovanja u podcastu Oprah Winfrey.

Kristin Cabot
1/27

Sada, u prvom i jedinom televizijskom intervjuu, Kristin je otkrila nevjerojatan obrat koji nitko nije očekivao. Ispričala je Oprah kako je, dok je ulazila na stadion, primila poruku od svoje kćeri. "Napisala mi je: ‘Oh, super je što ste i ti i Andrew oboje na Coldplayu‘", ispričala je Cabot, otkrivši tako da je njezin suprug, od kojeg je tada već bila rastavljena, također bio na istom koncertu, i to u pratnji druge osobe. Ta spoznaja bila je šok i za samu Oprah, koja je priznala da je to ključan detalj koji javnost dosad nije znala. Kristin je dodala da je u tom trenutku pomislila kako bi bilo neugodno da naleti na supruga u društvu Byrona.

"Pomislila sam, hoće li biti čudno ako me vidi s Andyjem? Ali onda sam si rekla, na stadionu sam s 55.000 ljudi, vjerojatno neću naletjeti na njega", prisjetila se Cabot u razgovoru s Oprah. "Sada kada gledam unatrag, bilo bi puno bolje da sam jednostavno naletjela na njega". Ovim priznanjem cijeli narativ o tajnoj aferi i skrivanju od supruga dobio je posve novu dimenziju. Cabot tvrdi da njezin suprug ne bi bio iznenađen da ju je vidio s Byronom, jer je bio upućen u prirodu njihovog odnosa. "Znao je koliko blisko Andy i ja surađujemo. Znao je da smo išli na ručkove i pića. To je bilo u redu", objasnila je.

Kako bi dodatno pojasnila kontekst, Cabot je naglasila da su ona i njezin suprug već bili "potajno rastavljeni" nekoliko tjedana prije koncerta te da su planirali razvod. Isto tako, Byron joj je rekao da je i on odvojen od svoje supruge. Tvrdila je da je blizak odnos sa šefovima bio dio njezine radne kulture. "Zna prirodu mog posla. Dijelila sam radne stolove s direktorima s kojima sam radila. To je jednostavno vrlo blizak odnos i zato to nije trebalo biti važno", rekla je, pokušavajući obraniti svoje postupke, ne kao preljub, već kao trenutak loše prosudbe u javnosti.

Iako joj je skandal uništio karijeru u korporativnom svijetu, Kristin Cabot sada svoju priču pretvara u novi poslovni model. Postala je govornica na temu kriznog komuniciranja, a uskoro će održati glavno predavanje na konferenciji PRWeek u Washingtonu. Njezino izlaganje nosi simboličan naziv "Vraćanje kontrole nad narativom", a ulaznice za događaj stoje i do 875 dolara. Čini se da je Cabot odlučila iskoristiti svoje gorko iskustvo kako bi druge podučila kako preživjeti "digitalni pakao" i preuzeti kontrolu nad vlastitom pričom. Njezin slučaj ostaje fascinantan primjer kako u moderno doba globalna sramota ne mora značiti kraj, već se može pretvoriti u novu, doduše vrlo skupu, lekciju.

Ključne riječi
showbiz Coldplay oprah winfrey Kristin Cabot

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!