Preljubnica s Coldplaya prvi put progovorila o svemu, priča je dobila neočekivan obrat

Prošlo je devet mjeseci otkako je 16-sekundna snimka s koncerta grupe Coldplay uništila život i karijeru Kristin Cabot, tadašnje direktorice ljudskih resursa u tehnološkoj tvrtki Astronomer. Tog 16. srpnja 2025. godine, na stadionu Gillette u Massachusettsu, takozvana "kiss cam" kamera uperena je u Kristin i njezinog šefa, izvršnog direktora Andyja Byrona. U trenutku kada su shvatili da ih na velikom ekranu gleda 55.000 ljudi, par je panično reagirao, pokušavajući sakriti lica. Vrhunac drame bio je komentar pjevača Chrisa Martina, koji se našalio: "Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi". Snimka je postala viralna munjevitom brzinom, prikupivši stotine milijardi pregleda diljem svijeta i pretvorivši Kristin Cabot preko noći u "preljubnicu" i najomraženiju ženu na internetu.

Posljedice su bile brze i razorne. Suočeni s ogromnim pritiskom javnosti, i Cabot i Byron ubrzo su dali ostavke u tvrtki Astronomer. Kristin se našla na udaru nezapamćene javne sramote, primajući stotine poziva dnevno, pa čak i prijetnje smrću. Ubrzo nakon skandala podnijela je i zahtjev za razvod od supruga Andrewa Cabota. U intervjuu za New York Times priznala je da je donijela lošu odluku. "Popila sam nekoliko pića, plesala i neprimjereno se ponašala sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i odrekla se karijere zbog toga. To je cijena koju sam odlučila platiti", izjavila je tada, no ključni dio priče ostao je neispričan sve do njezina gostovanja u podcastu Oprah Winfrey.

Sada, u prvom i jedinom televizijskom intervjuu, Kristin je otkrila nevjerojatan obrat koji nitko nije očekivao. Ispričala je Oprah kako je, dok je ulazila na stadion, primila poruku od svoje kćeri. "Napisala mi je: ‘Oh, super je što ste i ti i Andrew oboje na Coldplayu‘", ispričala je Cabot, otkrivši tako da je njezin suprug, od kojeg je tada već bila rastavljena, također bio na istom koncertu, i to u pratnji druge osobe. Ta spoznaja bila je šok i za samu Oprah, koja je priznala da je to ključan detalj koji javnost dosad nije znala. Kristin je dodala da je u tom trenutku pomislila kako bi bilo neugodno da naleti na supruga u društvu Byrona.

"Pomislila sam, hoće li biti čudno ako me vidi s Andyjem? Ali onda sam si rekla, na stadionu sam s 55.000 ljudi, vjerojatno neću naletjeti na njega", prisjetila se Cabot u razgovoru s Oprah. "Sada kada gledam unatrag, bilo bi puno bolje da sam jednostavno naletjela na njega". Ovim priznanjem cijeli narativ o tajnoj aferi i skrivanju od supruga dobio je posve novu dimenziju. Cabot tvrdi da njezin suprug ne bi bio iznenađen da ju je vidio s Byronom, jer je bio upućen u prirodu njihovog odnosa. "Znao je koliko blisko Andy i ja surađujemo. Znao je da smo išli na ručkove i pića. To je bilo u redu", objasnila je.

Kako bi dodatno pojasnila kontekst, Cabot je naglasila da su ona i njezin suprug već bili "potajno rastavljeni" nekoliko tjedana prije koncerta te da su planirali razvod. Isto tako, Byron joj je rekao da je i on odvojen od svoje supruge. Tvrdila je da je blizak odnos sa šefovima bio dio njezine radne kulture. "Zna prirodu mog posla. Dijelila sam radne stolove s direktorima s kojima sam radila. To je jednostavno vrlo blizak odnos i zato to nije trebalo biti važno", rekla je, pokušavajući obraniti svoje postupke, ne kao preljub, već kao trenutak loše prosudbe u javnosti.

Iako joj je skandal uništio karijeru u korporativnom svijetu, Kristin Cabot sada svoju priču pretvara u novi poslovni model. Postala je govornica na temu kriznog komuniciranja, a uskoro će održati glavno predavanje na konferenciji PRWeek u Washingtonu. Njezino izlaganje nosi simboličan naziv "Vraćanje kontrole nad narativom", a ulaznice za događaj stoje i do 875 dolara. Čini se da je Cabot odlučila iskoristiti svoje gorko iskustvo kako bi druge podučila kako preživjeti "digitalni pakao" i preuzeti kontrolu nad vlastitom pričom. Njezin slučaj ostaje fascinantan primjer kako u moderno doba globalna sramota ne mora značiti kraj, već se može pretvoriti u novu, doduše vrlo skupu, lekciju.