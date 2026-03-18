Političarka i reality zvijezda

Unuka Benita Mussolinija otkrila da ulazi u Big Brother kuću, a evo tko su njeni roditelji

1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
18.03.2026.
u 21:15

Alessandra je kći Romana Mussolinija, četvrtog Benitova sina, i Marije Scicolone, sestre slavne Sophije Loren, što je čini nećakinjom legendarne glumice

Alessandra Mussolini, unuka talijanskog fašističkog diktatora Benita Mussolinija i dugogodišnja kontroverzna figura u politici i showbizzu, postaje natjecateljica talijanske verzije reality showa "Celebrity Big Brother". Alessandra je kći Romana Mussolinija, četvrtog Benitova sina, i Marije Scicolone, sestre slavne Sophije Loren, što je čini nećakinjom legendarne glumice. Očekuje se da će biti jedna od najintrigantnijih sudionica showa "Grande Fratello VIP", kako se u Italiji naziva ovaj format produkcijske kuće Endemol Shine.

Foto: Profimedia

Mussolinijeva unuka već se desetljećima kreće između svijeta zabave i politike. Karijeru je započela pokušavajući krenuti tetinim stopama, glumeći u desetak talijanskih filmova između 1972. i 1990. godine, uključujući i manju ulogu uz samu Loren u filmu Ettorea Scole "Poseban dan", čija je radnja smještena u vrijeme Hitlerova posjeta Italiji 1938. godine. Čak je 1982. u Japanu objavila pop album pod nazivom "Amore". Slijedeći djedov put, Alessandra Mussolini početkom devedesetih ulazi u politiku kao članica neofašističkog talijanskog socijalnog pokreta, postavši istaknuta desničarska političarka.

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal
1/13

Odradila je nekoliko mandata u oba doma talijanskog parlamenta, a kasnije i u Europskom parlamentu. Tijekom tog razdoblja postala je stalno lice talijanskih talk showova, a sudjelovala je i u showu "Ples sa zvijezdama" na državnoj televiziji RAI. Njezin ulazak u "Grande Fratello VIP" označava prvi put da istaknuti talijanski političar sudjeluje u reality showu, otvarajući novo poglavlje u njezinu dugogodišnjem odnosu s medijskom scenom. "Držite se čvrsto", poručila je Mussolini obožavateljima na društvenim mrežama. "Ulazim u Big Brother kuću kao natjecateljica. Moramo plesati, moramo pjevati i želim učiti od drugih."

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jall Aux Yeux
Video sadržaj
U VINTAGEU

Band Jall Aux Yeux predstavlja novi album obrada popularnih domaćih hitova na francuskom jeziku

Na promociji 1. travnja u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, izvodit će stare i nove obrade poznatih hitova (Urban, Rundek, Belan, Predin...) na francuskom jeziku, uz goste iznenađenja. Članovi grupe svirali su u raznim glazbenim formacijama vrlo različitih stilova i to je mnoštvo glazbenih žanrova i različitih utjecaja koje svatko od njih nosi u sebi  utjecalo na izričaj ovog benda (pop/rock, punk, indie, folk, itd.).

