Unuka Benita Mussolinija otkrila da ulazi u Big Brother kuću, a evo tko su njeni roditelji

Alessandra Mussolini, unuka talijanskog fašističkog diktatora Benita Mussolinija i dugogodišnja kontroverzna figura u politici i showbizzu, postaje natjecateljica talijanske verzije reality showa "Celebrity Big Brother". Alessandra je kći Romana Mussolinija, četvrtog Benitova sina, i Marije Scicolone, sestre slavne Sophije Loren, što je čini nećakinjom legendarne glumice. Očekuje se da će biti jedna od najintrigantnijih sudionica showa "Grande Fratello VIP", kako se u Italiji naziva ovaj format produkcijske kuće Endemol Shine.

Mussolinijeva unuka već se desetljećima kreće između svijeta zabave i politike. Karijeru je započela pokušavajući krenuti tetinim stopama, glumeći u desetak talijanskih filmova između 1972. i 1990. godine, uključujući i manju ulogu uz samu Loren u filmu Ettorea Scole "Poseban dan", čija je radnja smještena u vrijeme Hitlerova posjeta Italiji 1938. godine. Čak je 1982. u Japanu objavila pop album pod nazivom "Amore". Slijedeći djedov put, Alessandra Mussolini početkom devedesetih ulazi u politiku kao članica neofašističkog talijanskog socijalnog pokreta, postavši istaknuta desničarska političarka.

Odradila je nekoliko mandata u oba doma talijanskog parlamenta, a kasnije i u Europskom parlamentu. Tijekom tog razdoblja postala je stalno lice talijanskih talk showova, a sudjelovala je i u showu "Ples sa zvijezdama" na državnoj televiziji RAI. Njezin ulazak u "Grande Fratello VIP" označava prvi put da istaknuti talijanski političar sudjeluje u reality showu, otvarajući novo poglavlje u njezinu dugogodišnjem odnosu s medijskom scenom. "Držite se čvrsto", poručila je Mussolini obožavateljima na društvenim mrežama. "Ulazim u Big Brother kuću kao natjecateljica. Moramo plesati, moramo pjevati i želim učiti od drugih."