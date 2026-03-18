FOTO Kako danas izgleda sin legendarnog Ćire? Iza njegovog imena krije se anegdota, a ocu često posjećuje grob

Miroslav Blažević mlađi, jedini sin i imenjak "trenera svih trenera", Miroslava Ćire Blaževića, proteklog vikenda sudjelovao je na prvom memorijalnom i dobrotvornom turniru u šahu 'Sanjin Španović', održanom u jednom zagrebačkom hotelu. Miroslav je ostao živjeti u Zagrebu uz oca do njegovih posljednjih dana, za razliku od sestara Barbare i Katherine koje žive u Švicarskoj i SAD-u. Njihova povezanost bila je iznimna, a sam Ćiro često je sina isticao kao svog "miljenika", objašnjavajući to činjenicom da je najviše uz njega. U posljednjim godinama trenerova života, Miroslav je bio njegova stalna pratnja u šetnjama središtem Zagreba, a legendarni trener jednom je otkrio kako se sin zapravo trebao zvati Joško ili Anto, po njegovoj braći, no kći Barbara već ga je nazvala Miroslav. - Zbog takvih sam se stvari osjećao nemoćnim - priznao je Ćiro za 24 sata.

15.03.2026., Zagreb - I. Memorijalni sahovski turnir Sanjin Spanovic u hotelu Novotel.

Nakon očeve smrti u veljači 2023. godine, Miroslav je priznao koliko mu otac nedostaje. U emotivnim istupima otkrio je da često posjećuje njegov grob na Mirogoju, ponekad i kasno noću, tražeći utjehu u tišini. U spomen na očevu ljubav prema sladoledu, u ljeto iste godine okušao se u poduzetništvu te je u Splitu otvorio slastičarnicu.

Miroslav mlađi, koji danas vizualno uvelike podsjeća na svog oca, rijetko se pojavljuje u javnosti. Viđen je na premijeri dokumentarnog filma "Izgubljeni Dream Team", a na sudu u Osijeku svjedočio je u procesu protiv Zdravka Mamića. U svakom pojavljivanju, sa suprugom i dvoje djece nastavlja živjeti samozatajno, s dostojanstvom noseći ime jedne od najvećih legendi hrvatskog sporta.