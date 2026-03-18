Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NASLJEDNIK

FOTO Kako danas izgleda sin legendarnog Ćire? Iza njegovog imena krije se anegdota, a ocu često posjećuje grob

ARHIVA - 2015. Zagreb: Dolazak uzvanika na sve?anu inauguraciju Kolinde Grabar Kitarovi?
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
18.03.2026.
u 13:29

Jedini sin legendarnog Miroslava Ćire Blaževića, njegov imenjak Miroslav mlađi, danas živi povučenim životom u Zagrebu, a ovog vikenda viđen je u rijetkom javnom izlasku

Miroslav Blažević mlađi, jedini sin i imenjak "trenera svih trenera", Miroslava Ćire Blaževića, proteklog vikenda sudjelovao je na prvom memorijalnom i dobrotvornom turniru u šahu 'Sanjin Španović', održanom u jednom zagrebačkom hotelu. Miroslav je ostao živjeti u Zagrebu uz oca do njegovih posljednjih dana, za razliku od sestara Barbare i Katherine koje žive u Švicarskoj i SAD-u. Njihova povezanost bila je iznimna, a sam Ćiro često je sina isticao kao svog "miljenika", objašnjavajući to činjenicom da je najviše uz njega. U posljednjim godinama trenerova života, Miroslav je bio njegova stalna pratnja u šetnjama središtem Zagreba, a legendarni trener jednom je otkrio kako se sin zapravo trebao zvati Joško ili Anto, po njegovoj braći, no kći Barbara već ga je nazvala Miroslav. - Zbog takvih sam se stvari osjećao nemoćnim - priznao je Ćiro za 24 sata.

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanovic na otvaranju šahovskog turnira Sanjin Španović
15.03.2026., Zagreb - I. Memorijalni sahovski turnir Sanjin Spanovic u hotelu Novotel. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon očeve smrti u veljači 2023. godine, Miroslav je priznao koliko mu otac nedostaje. U emotivnim istupima otkrio je da često posjećuje njegov grob na Mirogoju, ponekad i kasno noću, tražeći utjehu u tišini. U spomen na očevu ljubav prema sladoledu, u ljeto iste godine okušao se u poduzetništvu te je u Splitu otvorio slastičarnicu

Miroslav mlađi, koji danas vizualno uvelike podsjeća na svog oca, rijetko se pojavljuje u javnosti. Viđen je na premijeri dokumentarnog filma "Izgubljeni Dream Team", a na sudu u Osijeku svjedočio je u procesu protiv Zdravka Mamića. U svakom pojavljivanju, sa suprugom i dvoje djece nastavlja živjeti samozatajno, s dostojanstvom noseći ime jedne od najvećih legendi hrvatskog sporta.

Ključne riječi
Miroslav Blažević mlađi Miroslav Ćiro Blažević sin showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
14:01 18.03.2026.

"posjećuje njegov grob na Mirogoju, ponekad i kasno noću" - hmmmm.... koliko ja znam, mirogoj se ljeti zatvara u 8 navečer... a tada ni slučajno nije noć. nešto tu neće štimati...

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
13:58 18.03.2026.

"a ocu često posjećuje grob" - posjećuje grob OCU???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!