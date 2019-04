Tara i Dino otkrili tajnu svog odnosa: 'Nadopunjavamo se tamo gdje treba'

Izvanserijski, fenomenalno, čisti tonovi, besprijekorno... ne skrivajući oduševljenje Mirela Priselac Remi, članica žirija showa “Zvijezde pjevaju”, u subotu je hvalila nastup Tare Thaller i Dine Jelusića.

Nitko nikome ne šefuje

Magičnim izvedbama pjesama “Dream a Little Dream of Me” i “Loše vino” očarali su žiri i dobili same desetke, a oduševljenje ne skriva ni publika koja u glumici i pjevaču vidi i pobjednike ove sezone. U razgovoru nam oboje priznaju da su perfekcionisti i da se trude na probama sve dovesti do savršenstva, a Tara priznaje da često nagovara Dinu na što više proba.

– Pokušavamo se o svemu dogovoriti i biti partneri, a ne da netko nekome šefuje, ja ponekad samo nagovaram na više proba jer nisam toliko iskusna i sigurna pa mi više vježbanja daje dozu sigurnosti – kaže nam 21-godišnja glumica. Dino ima samo riječi hvale o svojoj partnerici i jako je zadovoljan nastupom prošle subote.

– Tari je ovo prvo javno pojavljivanje što se tiče pjevanja i jako sam zadovoljan njenim izvedbama. Kad smo bili na probi pjesma “Loše vino” je bila savršena, a u emisiji je bilo malo manje savršeno, ali u studiju, kad smo je pjevali, imao sam dojam da bismo mogli dobiti četiri desetke jer je štimung bio takav. Bio sam jako zadovoljan tom izvedbom, kao i swingom za koji mislim da je bio totalno Tarino područje, to je bilo jako simpatično – kaže Dino. Potvrđuje da su oboje perfekcionisti, a što se tiče pjevanja, kaže da s njom ne treba puno raditi, osim popraviti pokoju frazu da ljepše zvuči izvedba. Tara priznaje da su oboje bili zadovoljni izvedbama u subotu, ali same desetke ipak su ih ugodno iznenadile.

Foto: Dario Njavro/HRT

Kliknuli su na prvu i ta energija osjeća se i u njihovim nastupima. – Iz prve smo se sprijateljili zato što smo bliski po godinama, dosta smo slični, a opet različiti i nadopunjavamo se tamo gdje treba. Valjda se i vidi da se dobro slažemo pa postoji i ta neka kemija na pozornici, toga ima ili nema između dva izvođača – kaže Tara, a Dino dodaje:

Radno ljeto za oboje

– Energija je jako bitna za duete i Tara nema nikakvog srama na pozornici, sve je jako opušteno i sve je dosad bilo jednostavno. Što smo bliži finalu, svi nekako gledaju na pobjedu, meni to nije bilo važno, važno mi je bilo da Tarine izvedbe budu što bolje – priznaje Dino kojeg nakon showa čekaju brojne obveze. Najprije putuje u Milano na pregovore o izdavanju svog drugog albuma, zatim ga čeka nastup u Poljskoj na koncertu u čast Ronnieju Jamesu Diju, nakon toga ima i turneju u Njemačkoj s bendom. Taru nakon uspjeha u HBO-ovoj seriji “Uspjeh” ovo ljeto čeka snimanje filma u Americi.

Pogledajte i gdje su danas i što rade dance zvijezde 90-ih.