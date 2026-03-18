FOTO Bivša pjevačica Magazina progovorila o dečku koji je zbog nje preselio u Hrvatsku

Pjevačica Andrea Šušnjara progovorila je u svom dečku Karlu, zajedničkom životu i mogućnosti još jednog preseljenja. Pjevačica je otkrila da je nakon godina podstanarstva napokon riješila stambeno pitanje u rodnom Splitu. "Preselila sam, to mi je super jer sam bila podstanar dugo godina. Sad, hvala Bogu, više nisam. Ja mislim da sam uhvatila zadnji vlak s obzirom kakve su cijene, da sam sačekala još koji mjesec, ne bih mogla", ispričala je za In Magazin.

39-godišnja pjevačica s Karlom je u vezi već tri godine, a on se zbog iz Njemačke preselio u Split. "Moj dečko je rođen dan poslije mene, tako da oboje smo Ribe po horoskopu i oboje smo onako dosta emotivni i umjetnički orijentirani. On me prati gdje god ja idem i to je meni super i evo sad razmišljamo da se preselimo u Zagreb, tako da vidjet ćemo."

Iako je kupila stan u Splitu, ne isključuje mogućnost nove adrese ako se za to poslože okolnosti. O njihovu zajedničkom životu rekla je i: "On je došao zbog mene ovdje živjeti, sad već 4 godine živimo zajedno, tako da odemo mi nekad kod njegovih u Njemačku i lijepo je sve to vidjeti, ali nema do naše Hrvatske."

Podsjetimo, splitska pjevačica nedavno je prošla kroz teško razdoblje. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da se oprostila od svog vjernog suputnika, trinaestogodišnjeg mopsa Koka. Objavila je seriju potresnih fotografija na kojima se vidi kako ga mazi i grli u, kako se čini, njegovim posljednjim trenucima u veterinarskoj ambulanti. Uz fotografije je napisala i srcedrapajuću poruku kojom je opisala svoju bol. "12. siječnja 2026. 14:53. Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknut od tuge. Voljet ću te zauvijek i nikada nećeš biti zaboravljen", stoji u objavi koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije. Koko je bio dugogodišnji član njezine obitelji, a pjevačica nikada nije skrivala koliko joj znači. Bio je uz nju tijekom velikih životnih i karijernih promjena, uključujući i njezin odlazak iz grupe Magazin nakon četrnaest godina.