NASMIJALA JE MNOGE

Anja Alavanja Viljevac uputila suprugu urnebesnu čestitku: Nemam više muža u tridesetima

Vecernji.hr
18.03.2026.
u 16:46

Njezina iskrena i smiješna čestitka brzo je odjeknula među pratiteljima, a komentari su se samo nizali

Poznata televizijska voditeljica Anja Alavanja Viljevac podijelila je s pratiteljima na Instagramu djelić atmosfere s proslave 40. rođendana svojeg supruga, nogometnog trenera i ekonomista Vedrana Viljevca. Objavila je niz fotografija na kojima sretni par pozira s rođendanskom tortom ukrašenom brojem 40 i prskalicama, a kratki videozapisi otkrili su veselu atmosferu uz živu glazbu i prijatelje. No, ono što je privuklo najviše pažnje bila je njezina originalna i duhovita čestitka koja je nasmijala mnoge. "Nemam više muža u tridesetima… A dobro je zvučalo!", započela je Anja svoju objavu u prepoznatljivom šaljivom tonu. "Sretan ti 40-ti! Voljen si, mažen i pažen kao što i zaslužuješ", nastavila je s emotivnim riječima, no zatim je dodala želje koje su izazvale lavinu pozitivnih reakcija.

"Još ti samo želim da u ovoj dekadi dobiješ neodoljivu želju za kuhanjem i da ne možeš obuzdati strast prema… sitnim popravcima po kući", napisala je voditeljica i time na simpatičan način otkrila što bi joj olakšalo svakodnevicu. Za Anju je ovo slavlje zasigurno bio dobrodošao predah od brojnih obaveza. Nakon što se krajem 2025. godine vratila na Novu TV kao voditeljica popularne lifestyle emisije IN magazin, njezin raspored postao je iznimno dinamičan. Uz vođenje jedne od najgledanijih emisija u zemlji i brigu o tri sina, Jakovu, Ivoru i najmlađem Danu, ovakvi obiteljski trenuci za nju su od neprocjenjive važnosti.

Njezina iskrena i smiješna čestitka brzo je odjeknula među pratiteljima, a komentari su se samo nizali. Mnoge su se žene prepoznale u njezinim željama i pohvalile njezin smisao za humor. "Sretan rođendan, a tebi draga Anja želim da ti se ostvari ova želja koju si napisala na duhovit način, vjerujem da bi puno nas to prepisalo", glasio je jedan od najpopularnijih komentara ispod objave. Drugi su se pridružili čestitkama slavljeniku, hvaleći skladan i veseo par.

