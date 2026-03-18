Dramatičan apel Marice iz 'Života na vagi': 'Hitno nam treba pomoć, molim vas dijelite'

Marica Korolija, bivša finalistica RTL-ovog showa "Život na vagi", koja je postala inspiracija mnogima svojom borbom s kilogramima i otvorenim pristupom zdravom životu, objavila je na svom Instagram profilu apel koji je zabrinuo njezine brojne pratitelje. Uz fotografiju na kojoj se vidi riđi mačak u transporteru, očito u veterinarskoj ambulanti, Marica je uputila hitnu molbu za pomoć. Njezine riječi odjeknule su društvenim mrežama, otkrivajući privatnu dramu s kojom se suočava.

"Hitno pomoć. Treba nam kućni mačak od najmanje šest kilograma. Redovito cijepljen. Treba nam za transfuziju. Molim vas dijelite", napisala je kratko i jasno, dajući do znanja da je situacija kritična i da je svaka minuta važna. Objava je u kratkom roku potaknula lavinu reakcija, a pratitelji su odmah počeli dijeliti njezin apel i nuditi pomoć. U komentarima su se nizale poruke podrške, a neki su i ponudili svoje ljubimce, iako nažalost nisu zadovoljavali specifične kriterije. "Ponudila bi Dobbyja, ali on ima možda 3,5 kg", napisala je jedna pratiteljica, pokazujući suosjećanje i želju da pomogne.

Ova situacija otkriva drugu, nježniju stranu Marice, koju javnost poznaje kao beskompromisnu borkinju. Nakon što je u petoj sezoni showa Život na vagi izgubila više od pedeset kilograma, postala je simbol ustrajnosti. Svoj put nastavila je graditi i nakon showa, nedavno napustivši posao instruktorice vožnje kako bi se u potpunosti posvetila vlastitoj tvrtki "Lava centar", koja se bavi tiskom promotivnih materijala. Osim poslovnog uspjeha, Marica je posljednjih godina otvoreno progovorila o važnosti mentalnog zdravlja, ističući kako pohađa psihoterapiju kako bi riješila dublje uzroke problema s težinom. Upravo ta otvorenost i spremnost da podijeli i svoje najteže trenutke stvorila je čvrstu vezu s njezinom publikom, koja je i ovoga puta pokazala da stoji uz nju.

Apel za pomoć ljubimcu pokazao je snagu zajednice koju je Marica okupila na svojim društvenim mrežama. Dok je inače navikla dijeliti savjete o vježbanju, zdravoj prehrani i poduzetništvu, ovaj put je njezina objava bila poziv na solidarnost u trenutku velike osobne brige. Reakcija pratitelja bila je trenutačna, što dokazuje da je Marica puno više od bivše reality zvijezde; ona je osoba s kojom se mnogi mogu poistovjetiti, kako u njezinim pobjedama, tako i u teškim trenucima.

Dok njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju nove vijesti, nadajući se najboljem mogućem ishodu, ovaj dramatičan događaj podsjetio je sve na snagu empatije i brze reakcije u digitalnom dobu. Ostaje nada da će se uskoro pronaći odgovarajući donor i da će se Marica ponovno oglasiti, ali ovoga puta sretnijim vijestima o oporavku svog voljenog ljubimca.