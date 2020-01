Svi su u dvorani pljeskali Joaquinu Phoenixu, osim slavne pjevačice

Zbog uloge Jokera u istoimenom filmu, Joaquin Phoenix je proteklog vikenda odnio kući Zlatni globus. Kada se u dvorani začulo njegovo ime kao pobjednika u kategoriji 'Najbolji glumac' i prigodni aplauz, kamere su ulovile neobično smiješan trenutak.

Prirodno su svi krenuli pljeskati, od Joaquinove zaručnice Rooney Mare preko Reesee Whiterspoon i Ellen DeGeneres, ali jedna osoba je svojim nereagiranjem uspjela slomiti internet.

Naime, u ovaciji koja je trajala nekoliko minuta, jedino nije sudjelovala pjevačica Beyonce Knowles. Zbog toga, korisnici društvenih mreža teoretiziraju zbog čega se nije ni pomaknula sa stolca ili zapljeskala kako bi čestitala Joaquinu na nagradi.

Njezina reakcija postala je viralni hit pa dok neki govore da je pjevačica arogantna i bahata, drugi pokušavaj objasniti da je nosila tešku haljinu i bila umorna. Treći govore da je vrlo simpatično što se ponaša kao diva.

- Beyonce se drznula zakasniti na dodjelu i onda još ne ustati kako bi čestitala Joaquinu Phoenixu - napisao je jedan Twitteraš, a drugi se nadovezao: 'Beyonce je odbila ustati za Joaquina Phoenixa kad je osvojio Zlatnog globusa, napravila je facu kad je soundtrack Lion Kinga izgubio u kategoriji od 'The Rocketman' i zakasnila na ceremoniju gotovo sat vremena. Iskreno, ne znam zašto se njoj itko divi. Ona je ljigava osoba', stoji u raspravi.

Beyoncé sitting during the standing ovation for Joaquin Phoenix's win is the type of energy I want to see from everyone in 2020 pic.twitter.com/EJD8uq4mHq