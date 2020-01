Hrvatski dizajn na Zlatnim globusima: 'Nemamo budžet kao Dior, ali imamo kvalitetu koju ljudi prepoznaju'

Dok smo se u Hrvatskoj bavili predsjedničkim izborima, na Beverly Hillsu održana je 77. po redu svečana dodjela nagrada Zlatnih globusa. Bez obzira na simpatije prema Martinu Scorseseu, sve je iznenadio britanski redatelj Sam Mendes. Iako su favoriti za prestižni kipić bili “Irac” i “Bračne priče”, film redatelja Sama Mendesa “1917” pobijedio je u kategoriji najbolje drame, a on je potom proglašen i najboljim redateljem.

Njemu uz bok u kategoriji najbolje komedije našao se Tarantinov hit “Bilo jednom u Hollywoodu” , a kipić je kući odnio i Brad Pitt kao najbolji sporedni glumac u istom filmu. Redatelju tog filma pripao je i Globus za najbolji scenarij, a titulom najbolje glumice okrunila se Renee Zellweger za ulogu Judy Garland u istoimenom filmu. Kao najbolji glumac pobjedu je odnio Joaquin Phoenix za ulogu Jokera, najboljom glumicom u komediji ili mjuziklu proglašena je Awkwafina, a najbolji glumac u toj kategoriji je Taron Egerton zbog uloge u “Rocketmanu”. Pobjedu u kategoriji najbolje kratke televizijske serije ili filma odnijela je BBC-jeva serija “Černobil”, a zbog velikih dostignuća u filmskome svijetu nagrada za životno djelo pripala je Tomu Hanksu, dobitniku dvaju Oscara te četiriju Zlatnih globusa

Hrvatski dizajn

Nije nedostajalo ni modnog glamura pa se tako na crvenom tepihu pojavio i hrvatski dizajn! Naime, voditeljica istočnoameričke televizijske postaje Spectrum News Bianca Rae odabrala je haljinu našeg dizajnera Ivana Alduka. Ona je u ružičastoj čipkastoj haljini s elementima tila na crvenom tepihu bila na poslovnom zadatku, a nakon što je na Instagramu objavila čiji dizajn ponosno nosi, time se pohvalio i sam Alduk. – Ostao sam iznenađen. Ovo je jedna pozitivna priča, pogotovo kada se uzme u obzir kratak period za odgovor tamošnjim stilistima. Pojava našeg dizajna na Zlatnim globusima jedna je od najznačajnijih za nas. Nemamo budžet kao Dior, ali imamo dizajn i kvalitetu koju ljudi prepoznaju – rekao nam je Alduk u kratkom razgovoru i otkrio da je na izradu spomenute haljine utrošeno oko 100 sati.

Večer prije same dodjele u Aldukovoj raskošnoj mint haljini zablistala je i američka glumica Azie Tesfai i to na humanitarnoj večeri The Art of Elysium. - 25 sati leta iz Etiopije, no nisam mogla propustiti ovu večer. Hvala cijeloj mojoj ekipi koja se potrudila da izgledam ovako dobro - napisala je glumica koja se, između ostalog, zahvalila i našem dizajneru Ivanu Alduku. 'Izgledaš kao kraljica', 'Predivno', 'Blistaš', samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografije Azie koju na Instagramu prati više od 128 tisuća ljudi.