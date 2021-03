Svi pričaju o ovom zavodljivom nastupu Due Lipe na dodjeli Grammyja

Pjevačica Dua Lipa (25) zavodljivim i seksi nastupom na 63. godišnjoj dodjeli glazbene nagrade Grammy privukla je pažnju. Na dodjeli nagrada koje su se uz poštivanje epidemioloških mjera održale u Los Angelesu pjevačica se na pozornici pojavila u ružičastom izdanju i malo je začinila ovu dodjelu koja zbog pandemije nije bila nalik prijašnjim dodjelama.

Dua Lipa je bila nominirana za šest nagrada a obožavatelje je oduševila izvedbom svojih najvećih hitova "Levitating" i "Don't Start Now". Prvi put izašla je na pozornicu u prevelikoj ružičastoj haljini prekrivenoj dijamantnim kopčama i svoj nastup počela je sporijom verzijom svog hita "Levitating". Nakon toga se brzo presvukla u ljubičasti sako sa šljokicama i nastavila je nastupati s reperom DaBabyjem. S prvim taktovima njezinog hita "Don't Start Now" Dua je skinula svoj sako i ostala je samo u ružičastom donjem rublju i odradila je nastup o kojem se najviše priča nakon sinoć održane dodjele nagrada i taj nastup na YouTubeu ima preko 700 tisuća pregleda.

Na ovogodišnjem Grammyju Dua Lipa imala je šest nominacija i to u jakoj konkurenciji, a na kraju je osvojila samo jedan Grammy i to onaj za pop vokal album godine. Najviše razloga za slavlje sinoć su imale Taylor Swift čiji je album "Folklore" proglašen je albumom godine, te Billie Eilish čija je pjesma "Everything I Wanted" dobila Grammy za pjesmu godine.