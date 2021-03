Fanovi razočarani! Slavna pjevačica razmišlja odustati od karijere: 'Nema smisla više'

Slavna pjevačica i glumica Selena Gomez (28) dala je poprilično veliki intervju za najnovije izdanje popularnog modnog časopisa Vogue pa tako krasi njihovu naslovnicu za travanj. No, onime što je rekla u intervjuu poprilično je uzrujala njezine fanove. Selena se požalila kako ju ne shvaćaju baš ozbiljno i otkrila da planira odustati od svoje karijere kao pjevačice.

"Teško je baviti se glazbom kada te ljudi ne shvaćaju ozbiljno. Već sam prolazila kroz faze u kojima sam se pitala koja je svrha svega i zašto nastavljam to raditi", kazala je Selena i nastavila:

"Pjesma 'Lose You To Love Me' za mene je najbolja pjesma koju sam ikada snimila, no nekim ljudima ni to nije bilo dovoljno. Znam da postoji puno ljudi koji vole moju glazbu, i na tome sam im zahvalna, zbog toga i radim to što radim, no mislim da ću idući put napraviti album koji će biti sasvim drugačiji. Želim još jednom pokušati prije negoli odustanem od svega zauvijek", kazala je.

Podsjetimo, Selena je posljednjih godina otvoreno govorila o zdravstvenim problemima koji je muče. Prošle je godine kazala kako joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj, a zbog anksioznosti i napadaja panike 2016. godine je i stopirala karijeru na kratko. Otkrila je tada kako su to sve popratni simptomi autoimune bolesti lupus.