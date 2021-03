Beyonce je ispisala povijest, a Taylor Swift jedina je žena koja je tri puta dobila Grammy za album godine

Taylor Swift i Billie Eilish osvojile su glavne nagrade na dodjeli Grammyja u nedjelju, na kojoj je Beyonce postala najnagrađivanija izvođačica u povijesti te američke diskografske nagrade. "Folklore" Taylor Swift proglašen je albumom godine, a Eilishin song "Everything I Wanted" osvojio je Grammy za pjesmu godine. Taylor Swift (31) prva je žena koja je tri puta osvojila naslov za album godine.

Autorima pjesme "I Can't Breathe" R&B izvođača H.E.R pripao je Grammy za pjesmu godine u kategoriji u kojoj se nagrada dodjeljuje autorima, a ne izvođačima. Napisana je kao posveta prosvjednom pokretu "Black Lives Matter" u Sjedinjenim Državama prošlog ljeta. Britanac Harry Styles pobijedio je u pop solo kategoriji za izvedbu skladbe "Watermelon Sugar", što je njegov prvi Grammy.

Reperica Megan Thee Stallion proglašena je najboljom debitanticom. Ta 26-godišnjakinja također je nagrađena za rap izvedbu singla "Savage", na kojem gostuje Beyonce. Miranda Lambert dobitnica je Grammy-ja najbolji country album "Wildcard".

Foto: reuters

BTS je u kategoriji najboljeg pop dueta ili skupne izvedbe izgubio od Lady Gage i Ariane Grande i njihovog singla "Rain on Me". Sedmočlani bend iz Južne Koreje nadao se nagradi za svoj hit na engleskom jeziku "Dynamite". Kanye West uzeo je Grammyja za gospel album "Jesus is King", dok je Beyonce osvojila nagradu za najbolji glazbeni video za "Brown Skin Girl", koji je podijelila sa svojom devetogodišnjom kćeri Blue Ivy.

S četiri nova Grammyja i ukupno 28 u karijeri, Beyonce je nova rekorderka u ženskoj konkurenciji. Do sada je tu titulu držala Alison Krauss. Billie Eilish, koja je dominirala prošlogodišnjim Grammyjima, pobijedila je za svoju tematsku pjesmu u predstojećem filmu o Jamesu Bondu "No Time to Die".

Nagrada Grammy, godišnja je nagrada za izuzetne doprinose u glazbenoj umjetnosti i diskografiji, koju dodjeljuje NARAS, američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost. Nagrada je ustanovljena 1959. godine. Dobitnike bira 11.000 članova Recording Academy.