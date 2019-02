Svi #metoo skandali: Analitičari tvrde da će pokret utjecati i na dodjelu Oscara

Ako su dosad i postojale neke dvojbe, posljednjih je godina jasno da ‘tvornica snova’ Hollywood doista nije najsretnije mjesto na svijetu.

Tako ni nadolazeća dodjela Oscara neće biti lišena utjecaja skandala koji ne prestaje potresati glumački svijet, ali ne više tako da sve ostaje isključivo na tračevima, nego su mnoge karijere, ali i zarade, sada već ozbiljno ugrožene. Čini se da je sve više onih koji se pribojavaju da im se ime ne počne vezivati uz najnepopularniji hashtag na svijetu #Metoo.

Naime, vjerojatno ni Tarana Burke, koja je započela pokret #MeToo 2006. godine na društvenoj mreži Myspace kako bi pomogla zlostavljanim ženama, nije očekivala da će se on 2017. godine na inzistiranje glumice Alysse Milano na Twitteru internetom proširiti kao požar i gotovo svakodnevno razotkrivati gnjusne tajne velikih hollywoodskih zvijezda koje se nedolično ili predatorski ponašaju prema svojim kolegama. Neki od njih čak su optuženi i za seksualno zlostavljanje maloljetnika.

Jedan od prominentnih negativaca, osoba zbog koje je cijeli pokret zapravo i započeo 2017. godine je Harvey Weinstein. Ovog konstantno namrgođenog, podebljeg producenta, osnivača Miramaxa te oskarovca za napastovanje je optužilo gotovo 100 žena, među kojima su Cate Blanchett koja nije htjela iznositi nikakve detalje, već je samo otkrila da se i s njom neprimjereno ponašao, te da ga ne bi opisala kao prijatelja zbog svega što je od nje tražio. Salma Hayek tvrdi da mu je više puta morala reći “ne” kada joj je dolazio kucati na vrata hotela u sitnim noćnim satima zahtijevajući da ga pusti unutra. Rekla mu je “ne” i kada je tražio da mu dopusti da je gleda kako se tušira, ali i kada joj je nudio oralni seks. Optužile su ga i Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie i Rose McGowan.

Optužbe da se neprimjereno ponašao s maloljetnicima, ali i ona za silovanje iz 2017., dovele su redatelja Bryana Singera u goleme probleme, a posljednji je taj da mu je prekinuta produkcija projekta ‘Red Sonja’, remake akcijskog filma iz 1985. s Arnoldom Schwarzeneggerom i Brigitte Nielsen. Kako piše Vanity Fair, Singera je za silovanje optužio Cesar Sanchez-Guzman, koji je u vrijeme traumatičnog događaja 2013. imao 17 godina. On tvrdi da ga je Bryan gurnuo na pod i prisilio na oralni seks.

Poznata imena na stupu srama

To nije jedini veliki grijeh redatelja koji je filmsku adaptaciju stripa X-men započeo nekonvencionalnom scenom u kojoj dječak u koncentracijskom logoru svija metalna vrata kako bi došao do svojih roditelja. Naime, The Atlantic je godinu dana istraživao sve u vezi s optužbama protiv Singera, a u isto vrijeme su intervjuirali više od 50 izvora, između ostalih i jednog poznatog glumca koji nije želio biti imenovan. On im je rekao da “su samo čekali da nakon Weinsteina razotkriju i Singera”.

U studenom je redateljev projekt ‘Bohemian Rhapsody’ ostvario solidan uspjeh. Kritičari mu nisu bili ekstremno naklonjeni, ali publika je pohrlila u kina i film je zaradio više od 700 milijuna dolara. Ono što je za Singera trebalo biti trijumf, pretvorilo se u noćnu moru kada mu je BAFTA ukinula nominacije za taj film. Naravno, on nije jedina osoba kojoj je produkcija filma prekinuta zbog skandala vezanog uz pokret #MeToo.

Redatelj Woody Allen tužio je Amazon za 68 milijuna dolara nakon što su odlučili raskinuti ugovor za četiri nova filma, ali i distribuciju već dovršenog filma ‘A Rainy Day in New York’. Allena je optužila Dylan Farrow, kći s kojom više ne komunicira. Ona tvrdi da ju je seksualno zlostavljao kada je bila dijete. On je te optužbe više puta gorljivo opovrgavao i nikada zbog njih nije kazneno prijavljen. No Farrowino inzistiranje i uzlet pokreta #MeToo promijenili su mišljenje mnogih glumaca o njemu, a Colin Firth i Michael Caine rekli su da s njim više neće raditi. Ronan Farrow, Allenov otuđeni sin, napisao je nekoliko bombastičnih izvještaja o Harveyu Weinsteinu i njegovu navodno nepriličnom ponašanju koji su pomogli u razotkrivanju svih njegovih nedjela. Osim redatelja i producenata na stupu srama zbog svojih grijeha našli su se i neki glumci.

Bena Afflecka, primjerice, nekoliko je žena optužilo za neprilično dodirivanje, uključujući glumicu Hilarie Burton i šminkericu Annamarie Tendler. Akcijskog junaka Stevena Seagala za zlostavljanje i maltretiranje optužilo je više od 12 žena, a među njima su Julianna Margulies, Portia de Rossi, Jenny McCarthy, Lisa Guerrero i Rachel Grant. Portia de Rossi opisala je 2017. svoje iskustvo u Tweetu: - Rekao mi je da je jako bitno imati kemiju i izvan seta, posjeo me i otkopčao svoje kožne hlače. Dvije žene su ga i prijavile policiji. U intervjuu koji je BuzzFeed objavio 2017. godine, Kevina Spaceya optužio je glumac Anthony Rapp. Otkrio je da ga je slavni glumac, tada u dvadesetima, pokušao zavesti kada je on imao 14 godina. Spacey je optužen i za neprilično dodirivanje osamnaestogodišnjaka 2016. godine. Na novinskoj konferenciji u studenom 2017. optužila ga je bivša voditeljica vijesti Heather Unruh, a tvrdi da je seksualno napastovao njezina 18-godišnjeg sina u restoranu u Nantucketu 2016. nakon što mu je kupio alkoholno piće unatoč tome što još nije napunio 21 godinu.

Godine 2018., kako navodi TMZ, neimenovana žena optužila je komičara Jamieja Foxxa da ju je 2002. godine “ošamario penisom po licu”, prijavila ga je policiji tjedan dana prije nego što je priča objavljena, a Foxx kategorički odbija optužbu, te je naziva apsurdnom. Nakon što je glumac James Franco osvojio Zlatni globus 7. siječnja 2018. godine za film “The Disaster Artist”, mnogo žena, uključujući i glumicu Ally Sheedy počele su širiti glasine o njegovu navodno nepriličnom ponašanju na Twitteru.

Sve više ispovijesti žrtava

Nakon toga ga je pet žena u članku u Los Angeles Timesu 11. siječnja optužilo za seksualno iskorištavanje. Ni glumac Michael Douglas nije prošao bez optužbe. Susan Braudy, spisateljica koja je radila za njega u 80-ima, kada je imao produkcijsku kompaniju, optužila ga je da je često s njom razgovarao eksplicitno, a jednom se tijekom poslovnog sastanka spustio na pod, otkopčao remen i stavio ruku u hlače.

– Jedan prijatelj rekao mi je da se boji za mene i da je bolje da to nikome ne kažem – rekla je Braudy. Jeffrey Tambour, glumac poznat po tumačenju Georgea, glave obitelji Bluth u seriji ‘Arrested Developement’ optužen je 2017. za napastovanje. Dvije suradnice je navodno zlostavljao i uz to im upućivao lascivne komentare. Treća ga je suradnica optužila da ju je nasilno poljubio na setu filma ‘Never Again’ 2011. godine. Frazu “Me too” koju je tvitala Milano oko podneva 15. listopada 2017. do kraja dana je tvitalo i 200.000 drugih korisnika, a više od 500.000 njih javilo se do 16. listopada. Na Facebooku je ovaj hashtag koristilo više od 4.7 milijuna ljudi u 12 milijuna objava tijekom prva 24 sata. Deseci tisuća ljudi odlučili su javno otkriti svoja iskustva sa zlostavljanjem dok su neki od njih priznali da su oni u prošlosti bili zlostavljači. Tako se potvrdila činjenica da seksualnih predatora ne nedostaje ni u modnom svijetu pa su čak tri slavna fotografa optužena za neprilično ponašanje.

O fotografu Terryju Richardsonu šuškalo se godinama, poznato je i da je mnoga snimanja odrađivao gol, dok ga je više manekenki optužilo da ih je tjerao na seksualne radnje za vrijeme snimanja. Osim njega optuženi su i cijenjeni modni fotografi Bruce Weber i Patrick Demarchelier, a sva trojica gorljivo odbacuju optužbe. Iz izdavačke kuće Conde Nast upozorili su Demarcheliera da s njime više ne planiraju raditi. Suosnivača i glavnog kreativca modne kuće Guess Paula Marciana za zlostavljanje je optužila slavna manekenka Kate Upton na Twitteru, gdje je otkrila da joj je “nasilno zgrabio grudi i nastavio je privlačiti k sebi dok joj je vrlo agresivno gnječio ramena i dirao bedra.

Seksualnih skandala nesumnjivo ima u svim sferama života, događaju se svakodnevno, a u svojem užem krugu zasigurno imate više ljudi koji su imali iskustva s nepoćudnim porukama ili lascivnim komentarima, ako ne kolega, možda suputnika u javnom prijevozu. Često se teško odlučiti javno komentirati takve traumatične događaje, ali pokret #MeToo mnogima je pomogao izbaciti sve što im je bilo na duši i što im se dogodilo, a o čemu nisu bili spremni sami progovoriti. Pitanje je samo što su dosad čekali.

