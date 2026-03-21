Bivša stanarka Big Brother kuće potpuno je promijenila život: Napustila je Hrvatsku, a evo kako danas izgleda i što radi

Bivša sudionica Big Brothera, Ornela Bešker, već cijelo desetljeće ostvaruje svoj američki san, a nakon vjenčanja u Sjedinjenim Američkim Državama sada nosi prezime March. Premda se povukla iz domaćeg medijskog prostora i vodi život daleko od očiju javnosti, zanimanje za njezinu svakodnevicu ne jenjava. Ornela se udala za Amerikanca Josepha Marcha, no domaća je publika pamti pod prezimenom Bešker, s kojim je 2008. godine nastupila u Big Brotheru snimanom na Tajlandu. Pažnju javnosti privukla je i tvrdnjama da je izvanbračna kći pjevača Ive Amulića, što je on u više navrata opovrgnuo. Nakon odlaska u SAD, gradila je karijeru u filmskoj i televizijskoj produkciji, krećući se u krugovima svjetskih zvijezda, a prošle se godine pojavila i na crvenom tepihu prestižne dodjele Oscara.

Zapažen je bio i njezin nastup u popularnom showu Jimmyja Kimmela, gdje je sudjelovala u parodiji na sudnicu. Ornela je utjelovila ženu koja je kupila ukradeno vozilo, a u skeču joj se pridružila prijateljica, poznata manekenka Masha Rudenko, koju je Kimmel ispitivao o navodnoj vezi s Mickom Jaggerom. Danas Ornela upravlja umjetničkom galerijom Allouche u Los Angelesu, u kojoj je holivudska zvijezda Sharon Stone otvorila svoju prvu samostalnu izložbu slika pod nazivom "Shedding".

Glumica se slikanju posvetila tijekom pandemije 2020. godine, a hobi je s vremenom prerastao u ozbiljan angažman. "Stvarno sam pronašla ogromnu količinu mira i zadovoljstva u cijelom ovom procesu", izjavila je Sharon, koja je radove isprva darivala bliskim osobama. Tek nakon interesa kupaca odlučila se na javnu promociju, odabravši upravo Ornelinu galeriju za svoj debi.

Podsjetimo, Ornela je ostala upamćena i po verbalnom okršaju s bivšim premijerom Ivom Sanaderom na stadionu Lužnjiki tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Na Facebooku je tada podijelila video u kojem mu dobacuje: "Kako vas nije sram doći ovdje? Mora te biti sram! Majke mi, neka ga bude sram." Snimka je u kratkom roku postala viralni hit.