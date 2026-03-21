JEDINSTVENA

Trenutak koji će se pamtit: Ovacije za Josipu Lisac koja je održala nezaboravan govor na Večernjakovoj ruži

Zagreb: Ceremonija dodjele medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
Vecernji.hr
21.03.2026.
u 09:27

Priznala je kako se, unatoč karijeri koja traje više od 50 godina i koja je definirala glazbene standarde na ovim prostorima, osjeća kao debitantica

Glazbena ikona Josipa Lisac na svečanoj 32. dodjeli Večernjakove ruže slavila je u kategoriji glazbenik godine. Kada su prezenteri Dean Kotiga i Laura Gnjatović pročitali njezino ime, svi prisutni u HNK ustali su i dugim pljeskom pozdravili našu glazbenu diva koja je bila u nevjerici što je osvojila Ruža. Držeći u ruci prepoznatljivu statuu crvene ruže čiji dizajn potpisuje Ivica Propadalo, Josipa se obratila publici s dozom humora koji je postao njezin zaštitni znak. Priznala je kako se, unatoč karijeri koja traje više od 50 godina i koja je definirala glazbene standarde na ovim prostorima, osjeća kao debitantica. Naime, otkrila je kako joj je ovo bila prva nominacija za ovu prestižnu nagradu, što je njezinu pobjedu učinilo još slađom i posebnijom, a izjava je izazvala smijeh i dodatne ovacije prisutnih.

- Nisam se pripremila, ja sam večeras došla da budem s vama. Sad sam uzrujana, uzrujana sam totalno - u svom je stilu rekla Josipa i izmamila osmijeh cijelom HNK. - Nisam nikad bila nominirana, nisam nikad bila predložena, pa ja totalno debitiram. Zapravo jako pašemo Jakov Jozinović i ja. Vidite on je debitirao, a ja sam isto debitirala u svom uzrastu. To je fenomenalno, znači da sam i ja mlada. Nema starenja - rekla je Josipa u svom govoru.  Ova nagrada, o kojoj odlučuju glasovi čitatelja i javnosti, potvrda je nevjerojatne povezanosti koju Josipa desetljećima održava sa svojom publikom. Njezin album prvijenac "Dnevnik jedne ljubavi" iz 1973. godine i danas se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u povijesti domaće diskografije, a njezina sposobnost da se neprestano umjetnički mijenja i ostaje relevantna osigurava joj status jedinstvene pojave na sceni.

Trenutak kada je Josipa Lisac preuzela svoju Ružu ostat će zapamćen kao jedan od najemotivnijih. Reakcija publike u HNK-u, zabilježena na snimci kao gromoglasan pljesak i stajaće ovacije, prelila se i na društvene mreže gdje su se nizale čestitke i poruke divljenja. "Jedinstvena i skromna. ČESTITKE!", napisala je jedna pratiteljica, sažimajući osjećaje mnogih. Komentari poput "Dnevnik jedne ljubavi je dnevnik svih mladosti!" svjedoče o dubokom tragu koji je ostavila na generacije slušatelja. Njezina pobjeda očito je dočekana s velikim odobravanjem, potvrđujući da je Ruža otišla u prave ruke.

glazbenik godine Večernjakova ruža Josipa Lisac

CC
ceterum censeo
10:16 21.03.2026.

Zaista je jedinstvena, odlična i uvijek rado slušana i gledana. Jedina mrlja na karijeri je njeno sramotno izvođenje himne na inauguraciji jednog predsjednika. Jer himna nije za takve drastične eksperimente i tu je pogriješila. U svemu ostalome, duboki naklon!

