Život na rubu: Bivša supruga zvijezde 'Spasilačke službe' preživljava na ulicama i traži hranu u smeću

Bivša manekenka Loni Willison, koja već godinama živi kao beskućnica, snimljena je kako pretražuje kontejnere na ulicama Los Angelesa. Willison je bivša supruga zvijezde serije 'Spasilačka služba' Jeremyja Jacksona Njen tragični pad uslijedio je nakon što je za sve svoje životne probleme okrivila upravo njega.

U intervjuu za X17 Online u svibnju 2023., na pitanje gdje je njezin život krenuo po zlu, kratko je odgovorila: 'Moj bivši muž. Udaja. Barem sam se razvela... to je sve pokrenulo.' Par se burno razišao 2014. godine nakon manje od dvije godine braka. Loni je tvrdila da ju je Jeremy pokušao zadaviti tijekom fizičkog sukoba dok su bili pod utjecajem alkohola. Prije životnog brodoloma, krasila je naslovnice časopisa kao što su Glam Fit, Flavour i Iron Man. No, 2018. godine prvi je put snimljena kao beskućnica nakon što je godinama bila izvan očiju javnosti. Tada je progovorila o svom padu, otkrivši da je 2016. doživjela živčani slom i počela vjerovati da joj netko šalje električne impulse u tijelo, što je, prema njezinim tadašnjim tvrdnjama, mogao popraviti samo kristalni met. U spomenutom intervjuu, bivša fitness manekenka izjavila je da trpi velike bolove u trbuhu. Tvrdila je da 'ne može živjeti u zatvorenom prostoru' jer ju je netko 'elektrokutirao' svaki dan gotovo godinu dana, zbog čega je sada preosjetljiva na struju. 'Mislim da zbog toga što osjećam elektricitet, primjećujem i druge stvari, poput određenih kemikalija, baterija, osigurača ili različitih vrsta metala. Vjerujem da moje tijelo čak i filtrira takve stvari', rekla je Loni. Protiv bivšeg supruga prvi je put javno istupila 2015. godine, nakon što je on izbačen iz britanskog 'Celebrity Big Brothera' jer je razgolitio sustanarku Chloe Goodman.

Policija Los Angelesa potvrdila je da je u kolovozu 2014. zaprimila prijavu o obiteljskom nasilju iz njihova doma. Incident joj je navodno ostavio dva slomljena rebra, ozljedu vrata te ogrebotine po licu i tijelu, no slučaj je odbačen jer Loni tada nije željela podnijeti tužbu. 'Nisam ga prijavila jer sam se bojala. Bila sam u lošem emocionalnom stanju i nisam željela da Jeremy završi u zatvoru', izjavila je za The Sun 2021. godine. 'Ali sada mislim da sam trebala. Možda bih spriječila ono što se dogodilo Chloe. Nisam iznenađena, znam kakav je on. Barem sada svi vide što sam morala trpjeti.'

Jeremy je u listopadu prvi put progovorio o kraju njihova braka: 'Gubitak nje bio je poput nečije smrti. Pokušao sam je vratiti, ali nisam uspio. Žena u koju sam bio zaljubljen je nestala, a tko god ona bila danas u mentalnom smislu, to nije osoba koju sam poznavao.' Jackson (44) je priznao da su mu trebale dvije godine da preboli gubitak 'ljubavi svog života' kojoj je očajnički pokušavao pomoći dok je tonula u mentalnu bolest i ovisnost.