Demi Moore objavila dirljive fotografije: Ovako je čestitala rođendan bolesnom Bruceu Willisu

Glumica Demi Moore dirnula je svoje pratitelje objavom povodom 71. rođendana svog bivšeg supruga, holivudske legende Brucea Willisa. Uz dvije nježne fotografije na kojima Willis drži njihovu unuku Louettu, Moore je poslala jednostavnu, ali snažnu poruku: "Sve što trebaš je LJUBAV. Sretan rođendan, BW!". Ova objava, podijeljena 19. ožujka, pruža rijedak i intiman uvid u život glumca nakon što se povukao iz javnosti zbog teške bolesti, a ujedno slavi neraskidivu vezu njihove proširene obitelji. Fotografije prikazuju Willisa u opuštenom trenutku s malenom Louettom, kćeri njihove najstarije kćeri Rumer Willis, koja je rođena u travnju 2023. godine. Dirljivi prizori djeda i unuke dobivaju dodatnu težinu u svjetlu glumčeva zdravstvenog stanja.

Naime, obitelj je 2022. godine objavila da se Willis povlači iz glume zbog afazije, a kasnije je potvrđeno da boluje od frontotemporalne demencije, progresivnog neurološkog poremećaja koji utječe na ponašanje, osobnost i jezik. Od tada, njegova obitelj, uključujući Demi, posvećena je podizanju svijesti o ovoj bolesti. Iako su se Demi Moore i Bruce Willis razveli još 2000. godine nakon trinaest godina braka, ostali su iznimno bliski prijatelji i primjer harmoničnih odnosa. Njihova povezanost ogleda se u zajedničkom odgoju triju kćeri, Rumer, Scout i Tallulah, ali i u podršci koju pružaju jedno drugome u najtežim trenucima. Demi je postala ključni dio mreže podrške koju oko Brucea plete i njegova sadašnja supruga Emma Heming Willis, s kojom ima dvije kćeri.

Njihova miješana obitelj često provodi praznike i važne datume zajedno, pokazujući da ljubav i poštovanje nadilaze formalne partnerske odnose. Simbolično, na isti dan kada je objavljena Demina čestitka, Emma Heming Willis najavila je pokretanje humanitarne zaklade "The Emma & Bruce Willis Fund". Cilj zaklade je podizanje svijesti o frontotemporalnoj demenciji i pružanje podrške njegovateljima i obiteljima koje se suočavaju s ovom teškom dijagnozom. Ovaj potez dodatno naglašava posvećenost cijele obitelji da Bruceovu borbu pretvori u priliku za pomoć drugima. Reakcije obožavatelja na Deminu objavu bile su izrazito emotivne, a komentari poput "Sretan rođendan najboljem glumcu mnogih generacija! Prava si legenda!" svjedoče o dubokom tragu koji je Willis ostavio u filmskoj industriji.