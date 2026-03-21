FOTO Marijana Mikulić pohvalila se rijetkim trenutkom sa suprugom: 'Nakon sto godina na spoju'

Glumica Marijana Mikulić razveselila je svoje pratitelje na Instagramu objavivši rijetku fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Josipom Mikulićem. Par je nasmijan pozirao u centru Zagreba, a šarena svjetla koja su obasjavala zgradu iza njih otkrila su da su se našli usred popularnog Festivala svjetla. Ipak, povod za njihov izlazak bio je osobniji i važniji. "Sretan imendan mom dragom mužu!", napisala je glumica u opisu fotografije, čestitajući tako imendan suprugu na dan koji se u Hrvatskoj tradicionalno slavi i kao Dan očeva.

U svom prepoznatljivom, iskrenom stilu, Marijana je otkrila koliko su ovakvi trenuci za njih rijetki. "Ne, djecu nisam odvela na Festival svjetla. Nisam ni znala da je to ovaj tjedan. Nas dvoje smo nakon sto godina išli na dejt. I ovo će biti moja jedina slika s ovogodišnjeg festivala", duhovito je dodala, uz poruku "Fala doviđenja!". Upravo ta iskrenost, s kojom progovara o izazovima usklađivanja obiteljskog života i karijere, ključ je njezine popularnosti, što potvrđuje i hashtag #zenamajkaglumica koji redovito koristi.

Ovaj "dejt nakon sto godina" ima i dublje značenje za par koji je prošle godine proslavio dvadesetu godišnjicu braka. Glumica je nedavno u intervjuima otvoreno govorila o bračnoj krizi i razdoblju iscrpljenosti kroz koje su prošli, posebno tijekom godine kada je njezin suprug, inače sveučilišni profesor, zbog stipendije boravio u Njemačkoj. Tada je priznala da su svoj odnos spasili svjesnom odlukom da uvedu tjedne spojeve, večeri posvećene isključivo njima dvoma. Ova objava pokazuje da se tog obećanja i dalje drže, a njihovi osmijesi govore više od riječi.

Njihov romantični izlazak poklopio se s osmim izdanjem Festivala Svjetla Zagreb, manifestacije koja je ulice metropole pretvorila u čarobnu galeriju na otvorenom. Iako se glumica našalila da nije ni znala za festival, iskoristili su impresivne svjetlosne instalacije kao savršenu kulisu za svoju zajedničku fotografiju, vjerojatno snimljenu ispred Hrvatskog narodnog kazališta ili neke druge znamenite lokacije u Donjem gradu. Njihova fotografija tako je postala ne samo uspomena na Josipov imendan, već i podsjetnik na važnost njegovanja odnosa unatoč brojnim obvezama koje nosi život žene, majke i glumice.

Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne, a u komentarima su se nizale čestitke Josipu i komplimenti paru. "Baš ste par. Simpatični jako", "Uživajte", "Sretan mu imendan", samo su neke od poruka podrške, a javio se i slavljenik Josip koji je supruzi kratko poručio: "Hvala ljube".