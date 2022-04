Supruga našeg reprezentativca pokazala dio luksuzno uređenog doma u Francuskoj

Supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćalete-Cara (25), Adriana (30) na društvenim je mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira sa sinčićem Maurom.

Adriana je pokazala i dio doma u Francuskoj u kojem živi sa suprugom i sinom. Na fotografiji se vidi da sjedi u prostoriji koja bi mogla biti dnevni boravak, u kojoj dominira bijeli namještaj, a zanimljiv je detalj prugasti tepih na podu.

Lijepa pravnica rijetko pokazuje interijer svog doma, pa je pohleda na luksuzno uređeni prostor mnoge zaintrigirao.

Inače, Adriana i Duje planiraju ponoviti bračne zavjete koje su prvi put izrekli prošle godine. Veliki dan zakazan je za 4. lipnja, točno godinu dana nakon što se ovaj par vjenčao kod matičara, navodi Gloria

Podsjetimo, u svibnju prošle godine skromno svadbeno slavlje organizirano je na terasi dubrovačkog Revelina, uz najužu obitelj i prijatelje. Mladi par zaručio se tri mjeseca prije toga, a ubrzo nakon toga obznanili su kako čekaju svoje prvo dijete. Tada se Adriana pohvalila predivnim zaručničkim prstenom i napisala:

"Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always", napisala je Adriana. Od ljudi bliskih supružnicima, saznaje se da su njih dvoje i ovog puta za svečanu večeru rezervirali glasovitu dubrovačku tvrđavu, a koktel dobrodošlice trebao bi se poslužiti u luksuznom hotelu Excelsior. Za crkveni obred odabrali su jednu od najatraktivnijih gradskih građevina, crkvu svetog Ignacija koju Dubrovčani zovu Jezuiti. Adriana je zbog njihovog gala vjenčanja iz Marseilla gdje žive, u Dubrovnik i nedavno doputovala, a istim je povodom bila i u Zagrebu. Naime, Dujina supruga već je naručila vjenčanicu dizajnerice Matije Vuice koja joj je kreirala i prvu svadbenu haljinu. Adriana i stasiti Šibenčanin, navodno će imati svoje "stare" kumove: Duje prijatelja Antu Roguljića, a Adriana prijateljicu Maru Zovko.

Osim kumova, Dujinih roditelja Nevenke i Damira, brata Jure s obitelji te Adrianine mame Marije i sestre Antonele s njezinom obitelji, svadbi bi trebali nazočiti i brojni nogometaši.

Adriana je studij prava završila u Splitu, a u slobodno vrijeme bavila se modelingom a prije toga dugo je trenirala i tenis. Modelingom se počela baviti jer joj se i starija sestra time bavila i često ju je pratila na snimanjima i revijama i s vremenom kada joj je sestra prestala s modelingom Adriana je ušla u taj svijet. S pet godina mlađim dečkom Dujom živi u Marseilleu gdje Duje igra za Olympique de Marseille. Ovog siječnja u Šibeniku su krstili Maura, koji je rođen 23. kolovoza 2021. u Marseilleu.

