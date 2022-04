U show se vraća bivša kandidatkinja, a Toni sumnja da jedna djevojka ne pokazuje pravo lice: 'To me brine'

Morska avantura u Dalmaciji je završila pa su se Gospodin Savršeni i djevojke vratili u Zagreb, a iznenađenje večeri bit će ponovni susret koji će možda vratiti neke stare iskrice…

Prošli je tjedan Polina napustila show nakon romantičnog spoja s Tonijem i upoznavanja njegove sestre. No izgleda kako je tu odluku donijela nepromišljeno, stoga će joj se danas pružiti prilika da zgodnom Splićaninu iskreno objasni zašto je tako postupila, piše RTL.

„Razmišljala sam o tome što se dogodilo i mislim da sam pogriješila što nisam dala priliku da iz našeg odnosa nastane nešto više, osjećala sam da je nešto ostalo nedorečeno…“ priznala je Polina te izjavila kako bi voljela dobiti još jednu priliku za daljnjim upoznavanjem Tonija.

„Jako me je povrijedilo sve ono i koliko god bih ti želio skočiti u zagrljaj pa da nastavimo kako je bilo, isto tako želim čuti što mi želiš reći“, odgovorio joj je Gospodin Savršeni koji dobro mora razmisliti o Polini i svojim osjećajima prema njoj.

Osim toga, počinje ga brinuti i što ostale djevojke u kući možda ne pokazuju svoje pravo lice, a prvenstveno to misli za Kseniju: „Ne mogu raščistiti da li je tu iz pravih razloga i to je ono što me brine…“

A kako bi donio ispravnu odluku te shvatio u kojem smjeru želi nastaviti ovu ljubavnu avanturu, Gospodin Savršeni provest će cijeli dan u vili s djevojkama. Kako će proći druženje s Tonijem i hoće li zgodni neženja oprostiti Polini – pogledajte večeras u 21.20 sati na RTL-u!

