Suprug Bojane Gregorić Vejzović nakon njezinog briljantnog nastupa otkrio što ju je dočekalo doma

U sinoćnjoj emisiji showa 'Ples sa zvijezdama' na tronu se našla glumica Bojana Gregorić Vejzović (50) koja je zajedno sa svojim partnerom Gordanom Voglešom oduševila žiri energičnom izvedbom plesa paso doble i osvojila čak 35 bodova. Njezin nastup pozorno je pratio i suprug Enes Vejzović koji se pratiteljima javio na Instagramu.

Enes je prvo objavio fotografiju televizora na kojem gleda svoju suprugu, a potom je mnoge nasmijao i fotografijom neopranog suđa u sudoperu.

Foto: Instagram

Njegova objava nasmijala je i samu Bojanu koja je istu objavila na svom Instagramu uz opis: 'Realnost zove'. Bojana i njezin suprug Enes Vejzović ove će godine proslaviti 16. godišnjicu skladnog braka u kojem su dobili i dvoje djece sina Raula te kćer Zoe koja je majku sinoć bodrila iz studija.

Foto: Instagram

Inače, Bojana je privukla pozornost već u prvoj epizodi nakon što je otkriveno da je na jednoj od proba nehotice slomila nos svom plesnom partneru. Bojana je otkrila da je laktom nehotice udarila Gordana i slomila mu nos, no on je sve jako stoički podnio. - Da, nos je bio strgan kompletno, s pomakom, ali to je što je, show must go on - rekao je tada Gordan.

Foto: Nova TV screenshot

