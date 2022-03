Ivanu Banfić uzrujao kolega iz tima pa ga napala: Pod pritiskom nećemo ništa napraviti. Tu nema prave i iskrene ljubavi

Nakon što je 'Survivor' napustila prva kandidatkinja Sanja, plavi tim sazvat će sastanak kako bi smislili strategiju za daljnje izazove s jednim članom manje. Goran, koji iza sebe ima bogato iskustvo s vođenjem poslova i timova, uzet će stvari u svoje ruke i predložiti ideju da svatko unutar tima ima točno određene dužnosti kao što su pripreme prije izazova, odlazak u lov, svakodnevno vježbanje, kuhanje i pospremanje kreveta.

Osim toga, iznijet će i prijedlog kako da se upare s članovima crvenog tima za sljedeće izazove, a priliku za provođenje njegove strategije dobit će već u novoj igri za nagradu. No nakon što će svi motivirano prihvatiti njegove ideje oko organizacije posla i budućih izazova, otvorit će se pitanje međuljudskih odnosa unutar tima, a pojedinci će se pobuniti protiv Kristiana koji je s nekim kandidatima već imao prve trzavice.

Ovoga puta kandidati će Kristianu zamjeriti što nije timski igrač, a to će primijetiti Ivana Banfić koja će poručiti: „Tako se postavljaš i to svi osjetimo. Možda ti to radiš iz dobre namjere, ali daj malo popusti jer pod pritiskom nećemo ništa napraviti. Moje viđenje toga je da tu zapravo ne vlada nikakav sklad iz srca, da tu nema prave i iskrene ljubavi iz otvorenog srca, nego je to još uvijek u maskama“.

Čini se da će ista stvar zasmetati i kandidatkinji Niki, koja će zaključiti da je suživot s Kristianom ponekad zahtjevan. „Smatram da se s njim družim 10 minuta ili sat vremena dnevno da mi neke njegove karakteristike ne bi išle toliko na živce. Ali kroz svakodnevnu komunikaciju s njim i taj njegov pogled – jednostavno njegova energija meni osobno, a vidim i drugima iz ekipe, ne paše. Na razgovorima i sastancima mi to njemu damo do znanja jer on kao da je tu došao sam sa sobom, a ne s drugih osmero ljudi trenutno“, priznat će Nika.

Na Kristianovo ponašanje imuna neće ostati ni Tena, a posebno će je naljutiti to što u više navrata nije poslušao njezine upute oko potpaljivanja vatre. „Pet puta sam ti rekla. Samo me to nervira jer me ne čuješ, ne poštuješ i ne slušaš. Em što sam najmlađa, em što sam žensko – ne znam zbog čega, ali imam takav osjećaj. Tebi nešto uđe kroz jedno uho i samo ode. Ali nije samo od mene, imam osjećaj da je od svih tako“, zaključit će.

Novi izazov samo što nije počeo, a hoće li kandidati uspjeti zanemariti nastale nesuglasice ili će se one negativno odraziti na ishod izazova, doznat će se u večerašnjoj epizodi.

