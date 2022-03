Domaća pjevačica pohvalila se novim uspjehom, pažnju ukrao natpis na njezinoj majici

Splitska pjevačica Maja Bajamić (30) na sceni je već godinama, a danas se pohvalila koliko je sretna zbog novog koraka u svojoj karijeri. Naime, Maja je potpisala ugovor s diskografskom kućom Menart, a na potpisivanje ugovora došla je u zanimljivoj majici s natpisom koji je odmah privukao pozornost. "Nije me mater rodila da se mučim", ispisano je crvenim slovima na bijeloj majici koja je oduševila njezine pratitelje.

"Ajde sretan prvi dan proljeća i ponedjeljak. Sve je spremno za procvasti. Pošto me mater nije rodila da mučim, evo ti. Udala sam se za @menart_label na godinu dana zasad (Al nije loš osjećaj kad se čovjek nakon dvanaest godina lutanja malo ‘skući’) Branka sam natjerala da ovjekovječi, on se ne voli fotkat, ali nema veze, umro je od smijeha kad mi je vidio majicu, to je još bolje. Idemo dalje, sretno vam proljeće, budite pčelice i SVE VAM CVALO", napisala je Maja uz nekoliko videa i fotografija ovog posebnog dana.

Ispod objave odmah su uslijedili komentari pratitelja. "Hahahaha, kraljice!", "Divno izgledaš", "Predobro", samo su neki od njih. Inače, Maja je nedavno dobila i voditeljski angažman na Uni TV gdje će voditi novi regionalni reality show 'Selo' zajedno sa srpskim glumcem Stefanom Bundalom. Show "Selo" gledatelje će vratiti u prošlost, a zanimljivo je da će u njemu natjecatelji biti podijeljeni u timove pa će se ekipa iz Hrvatske boriti protiv predstavnika Srbije i Bosne i Hercegovine. Natjecatelji će morati pokazati razne vještine, surađivati s drugima i boriti se za glavnu nagradu od 50 tisuća eura.

