Što je Nives zamjerila Marku: Grubost koju tražiš ja ti neću pružiti

Za vrijeme druženja na doručku, Marija je Anu počela ispitivati o prošlom Markovom braku i odnosu s bivšom suprugom.

„Njegov prošli brak bio je jako kratak tako da on nije imao vremena pokazati se i definirati. Puno voli svoju kćer, a sa svojom bivšom je prijatelj“, objasnila joj je Ana situaciju, dok je Marija rekla kako joj to ne smeta dok je na prijateljskoj bazi. Majka Ana smatra kako je najveći problem kod Marije to što je jako mlada jer je između nje i Marka jako puno godina razlike. „Bila je vrlo pristupačna i komunikativna, ona misli da je pobrala Markove simpatije i nema razloga da se meni ulizuje“, kazala je Ana, dok je Marija rekla kako bi unatoč krajnjem ishodu voljela s njom ostati u dobrim odnosima. U isto vrijeme, Marko je proveo dan s Nives, koja ne želi da joj se ponovi sličan dan kao što ga je s Markom provela Marija.

„Moj dan ako bude i sličan Marijinom, ja ću ga zapapriti“, najavila je. Dok su zajedno veslali, Marko je Nives upitao bi li mogla biti s njim, a ona je odgovorila kako mu fali grubosti. „Volim kad muškarac lupi šakom o stol, privuče me kad me pokuša učiniti pitomom“,

iskreno je priznala Nives. „Tko je tu više pametan, ne mogu ja biti grub kad sam ja nježan, ja ti tu grubost koju tražiš neću pružiti“, odgovorio je iznenađeno. Ipak, Marko je u posve drugom filmu i želi pronaći unutarnji mir. „Prava žena pored mene mogla bi smiriti moj nemirni val i zajedno bi mogli ući u jednu lijepu bonacu“, pjesnički je izrekao svoja očekivanja. Priznao je Marko Nives kako joj se nije htio posvetiti sto posto, na način na koji bi on to mogao, ali od nje je ipak na dar dobio lančić u obliku srca.

Elvis, Elanoris, Stanka i Tihana skupa su proveli dan u vinogradu. Elvis je htio iskoristiti dan kako bi riješio sve ono što ga muči u vezi djevojaka. Stanka mu je odmah zamjerila što konstantno ulazi u dubioze oko svega. „Otkrile su njegovu najveću manu, mislim da to ne paše ni jednoj“, rekla je Elanoris. „Mene osobno zamaraju previše te dubioze, u budućnosti mislim da se Elvis ne bi mogao nositi s mojim kritikama“, rekla je Stanka. „Dubokoumna razmišljanja su dio mene, osoba s kojom želim provesti život bi trebala to uvažiti“, odrješit je bio Elvis kojemu je sada još teže donijeti odluku. Nakon toga odveo ih je Elvis na "tekuće iznenađenje" koje im je najavljivao, odnosno na Vrelo ljubavi. „Mislila sam da ćemo ići u neku pivovaru i veselila sam se tom pivu cijeli dan i onda odemo na vrelo čega?!“, uznemireno je rekla Tihana. Ipak, lijepo su proveli dan.

„Ne bi bilo pametno da bilo koja slomi srce Elvisu jer bi mama gadno reagirala u tom trenutku“, izjavila je Elanoris i dodala kako slijedi definitivno teška odluka za njega i kako ne bi voljela biti u njegovoj koži. „Ne bih znala koga odabrat jer su cure podjednako dobre i to je najveći problem“, dodala je Elanoris, dok je Elvis ponovno potvrdio kako mu neće biti lako donijeti odluku. „Jako sam sretan što sam upoznao predivne cure, vjerujem da je to početak jednog jako divnog prijateljstva i druženja, možda i za nešto

drugo, a nadam se da neću slomiti srce ni jednoj“, zaključio je Elvis. Hoće li uspjeti donijeti odluku, doznat ćemo u finalnoj emisiji.

S druge strane, Adnan nije previše vremena proveo s djevojkama, a druženje je prepustio majci Merimi. Žensko druženje Karoline i Lee s Merimom na istarskoj farmi prošlo je odlično unatoč tome što mogući budući partner nije bio s njima. „Drago mi je što nas je Merima odvela na tu istarsku farmu, podsjeća me na ono gdje sam ja odrasla“, kazala je Karolina. Nakon prekrasnog dana sa mogućom budućom svekrvom, na druženju s djevojkama pojavio se i Adnan koji se branio šutnjom. Obje su finalistice pokušale odgonetnuti zašto Adnan šuti kad je s njima.

„Možda se skriva, možda se hoće pokazati jačim“, pomislila je Karolina, a Lea se nadovezala: „Kako jačim, kada ispada debil?“. Na kraju su zaključile kako vjerojatno glumi i da nije to on. S druge strane, Merima im se jako svidjela. „Super je Meri, mi ćemo ju zvati da nam se pridruži na partyju“, složile su se. „Bit će mi žao što je došao kraj i što je to sve završilo“, zaključila je Merima. Adnan je ipak kamerama povjerio svoje mišljenje o curama.

„Bilo je OK, više sam se razočarao nego što sam se razveselio. Karolina je dobra djevojka, ali ona je baš za kuću. Kad odeš na 20 dana neće te pitati ni gdje si, ni što si, ni kud si, a Lea je zabavna, skroz opuštena“, izrazio je svoje mišljenje Adnan. „Kad bi spojio Karolinu i Leu u jednu osobu i kad bi imala tijelo kao Tamara, to bi bilo to“, kazao je Adnan koji je djevojke pokušao na kraju pozdraviti na posve neobičan način.

Pomalo razočarano djeluje i Igor koji je nakon majčine posjete Višnjinim rodnim Marušićima promijenio mišljenje. Nakon što mu je već rekla kako prema njemu ne gaji romantične osjećaje, Igor nakon majčinih riječi ostaje razočaran razmišljanjem Višnjinih roditelja. „Ti piješ pivo, a oni neće zeta koji pije pivo“, kazala mu je majka Marica. „Kad netko ide suditi o meni, a nije me u životu vidio“, izrazio je nezadovoljstvo onime što je čuo. Ipak, s Višnjom je proveo dan.

„Čini mi se da se neke stvari odrađuju reda radi“, izjavila je Višnja koja je rekla kako im je večera prošla u neugodnoj atmosferi. Na kraju je dodala kako joj nije žao niti jednoga trenutka u showu. „S moje strane stoji iskrena želja da ostanemo prijatelji“, kazala je Višnja, dok je Igor rekao kako misli da će se komunikacija između njih dvoje prorijediti i na kraju nestati. S druge strane, kod Hanny i majke Marice cvjetaju ruže. Nakon što ju je ispitala o poslovima koje bi morala obavljati u kući, Marica je izjavila: „E, ova je za moj dom!“. Ipak, zaključila je kako obje djevojke nisu pokazale u potpunosti pravo lice. „Sve su one u celofanu, Hanny je možda više spremna na popustljivost“, zaključila je Marica.

Hoće li Igor donijeti odluku kojom će majka biti zadovoljna, doznat ćemo u velikom finalu showa ‘Ženim sina’ ovoga petka na programu Nove TV.