Reakcije se nižu na suze našeg velikog Matea Kovačića: 'Drži se brate, nemoj bit tužan. Briljantan si'

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Portugala s 2:1 i tako završila nastup u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice i šokantnog raspleta koji je zaustavio hrvatske snove o nastavku natjecanja, vatreni su se uputili prema tribinama, gdje su ih čekali članovi obitelji, prijatelji i njihova najveća podrška. Uslijedili su emotivni trenuci, zagrljaji i poljupci s najmilijima, ali i prizori razočaranja koji su mnogima teško pali. Kamere su zabilježile tužne poglede hrvatskih reprezentativaca, razočaranog kapetana Luku Modrića, ali i uplakana lica onih koji nakon posljednjeg sučeva zvižduka nisu uspjeli suspregnuti emocije. Posebno su dirljivi bili kadrovi s travnjaka, gdje Petar Sučić nije mogao zaustaviti suze, a tješili su ga čak i portugalski igrači. Emocije su svladale i Matea Kovačića, jednog od hrvatskih junaka, čije su suze također zabilježile kamere.

Upravo su Kovačićeve emocije posebno dirnule navijače, koji su mu nakon utakmice na Instagramu, ispod njegove posljednje objave, ostavljali brojne poruke podrške. Mnogi su mu poručili da nema razloga biti tužan te da su vatreni još jednom pokazali srce, borbenost i karakter. Njegov nastup navijači su posebno isticali, naglašavajući koliko je dao za reprezentaciju u toj utakmici.

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"Najbolji si brate, odlično si odigrao", "Velik si", "Brate moj, ti si legenda", "Odlični ste bili, volimo te", "Nisi trebao plakati, bili ste odlični i imamo golemo poštovanje za vas", "Briljantan nastup si imao, uvijek si jak", "Drži se", "Kova, nemoj bit tužan. Odigrao si maestralnu tekmu. Ovakvog te volimo, prije svega agresivnog, ako mene pitaš, taj ulet tvoj i šut je vanzemaljski. To se ne viđa ni kod Messija ni Ronalda. Osvajanje prostora nevjerojatno, svaka ti čast i naklon do poda. Glavu gore, sve si dobro napravio", "Mateo, glavu gore borili ste se kao da je finale i bili ste odlični, cijela Hrvatska je uz vas, budite ponosni bez obzira na rezultat", samo su neki od dirljivih komentara i riječi podrške koje su mu uputili navijači. Video shrvanog Kovačića pogledajte OVDJE.

Iako je poraz teško pao i igračima i navijačima, reakcije nakon utakmice još su jednom pokazale koliko hrvatska javnost cijeni ovu generaciju i koliko emocija izaziva svaki nastup vatrenih na velikoj sceni. Suze, zagrljaji i poruke podrške obilježili su kraj hrvatskog puta na prvenstvu, ali i potvrdili koliko snažnu vezu reprezentacija ima s navijačima.