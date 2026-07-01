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ISPRIČALA SE

Tko je novinarka koja je naljutila BiH? Bila je kraljica ljepote, a ovom rečenicom uvrijedila je susjede

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 20:03

Američka novinarka i bivša misica Abigail Velez našla se u središtu skandala nakon neprimjerenog komentara o Bosni i Hercegovini

Abigail Velez, novinarka losanđeleske televizije ABC7, postala je preko noći poznata javnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, tijekom javljanja uživo uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između SAD-a i Bosne i Hercegovine, Velez je izrekla rečenicu koja je odjeknula mrežama. "O Bosni ne znam mnogo i ne bih znala pokazati gdje je na mapi, niti želim znati nešto o njoj", izjavila je. Njezin je komentar u nekoliko sati postao viralan, izazvavši zgražanje i nevjericu, a mnogi su ga protumačili ne samo kao neznanje, već i kao izraz čistog nepoštovanja prema reprezentaciji BiH, cijeloj državi i njezinim stanovnicima.

Društvene mreže ubrzo su preplavili komentari bijesnih građana Bosne i Hercegovine i dijaspore, koji su osudili njezinu izjavu. Suočena s lavinom kritika koje su se proširile daleko izvan sportskih krugova, Abigail Velez uputila je javnu ispriku u kojoj priznaje da je njezina izjava bila loš pokušaj šale.

- U lošem pokušaju da se malo zabavim u duhu Svjetskog prvenstva, otišla sam predaleko i u eteru dala nepromišljen komentar koji je bio bezosjećajan i neprikladan. Ispričavam se narodu Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkoj nogometnoj reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo bi trebalo spajati zajednice širom svijeta, a moj komentar nije odražavao taj duh. Želim svim reprezentacijama sve najbolje u nastavku njihovog puta na Svjetskom prvenstvu - napisala je. Mnogi su brzinu reakcije povezali s činjenicom da je izvršni producent ABC Newsa, Almin Karamehmedović, rođeni Sarajlija.

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Cijeloj priči dodatnu dimenziju daje činjenica da Velez nije nepoznato lice u SAD-u. Naime, prije novinarske karijere okušala se na izborima ljepote. Godine 2022. ponijela je titulu Miss San Antonio USA, a ranije je nosila i titulu Miss El Paso Teen USA, što joj je pomoglo u stjecanju samopouzdanja za javne nastupe.

Prije dolaska na ABC7 u studenom 2025., Velez je gradila karijeru na postajama u Sjevernoj Karolini i Teksasu, gdje je pratila lokalne vijesti i sudske procese. Stekla je diplomu iz multimedijskog novinarstva, a odrasla je u El Pasu i prva je u obitelji s fakultetskim obrazovanjem.

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U privatnom je životu udana za kolegu novinara Keenana Willarda, koji radi na konkurentskoj postaji KNBC 4 u Los Angelesu. Par se zajedno preselio u Kaliforniju zbog poslovnih angažmana na različitim, ali konkurentskim televizijskim kućama.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Abigail Velez novinarka SAD Bosna i Hercegovina BiH svjetsko prvenstvo showbiz

Komentara 1

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LE
lector2corrector
20:31 01.07.2026.

Nikakav pokušaj šale. Čisto neznanje, bahatost i arogancija. Time je o sebi sve rekla: o kućnom neodgoju, kupljenoj školi -tko zna čime - i... Pametnom dosta!

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