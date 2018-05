'Pošteno sam se isplakala, nedostajat će mi Sneki'

Živjeti život nekog lika mjesecima i onda umrijeti – isplakala sam se već na samom snimanju, a onda smo i svi kod kuće plakali gledajući tu epizodu “Čiste ljubavi”. Nedostajat će mi Sneki... – rekla nam je Nives Celzijus koju smo u utorak posljednji put gledali u ovoj popularnoj seriji Nove TV. Naime, njezin lik Snježana Mamić preminuo je pri porođaju.

Iako je glavna negativka preživjela sve peripetije do sada, naposljetku je morala odlučiti hoće li liječnik na porođaju spasiti nju ili dijete koje je čekala s Rankom, kojeg je utjelovio Momčilo Otašević. Snježana je ipak odlučili žrtvovati svoj život da bi spasila sina. Njezina je smrt razočarala brojne gledatelje koji su se nadali Nives još neko vrijeme gledati u seriji, no uspješna zagrebačka pjevačica, spisateljica i glumica i dalje ostaje na malim ekranima. I to u showu Nove TV “Tvoje lice zvuči poznato” gdje je gledamo kao članicu žirija.

Iako joj je ovo prva velika glumačka uloga, Nives se odlično snašla, no u sljedećem će se periodu ponovno posvetiti prvoj ljubavi – glazbi. Tako je nedavno predstavila videospot za novi singl naziva ‘Je’n, dva, tri’ koji je nastao u suradnji s mladim reperom Antom M.

– Moja publika i ja navikli smo već da svako ljeto pripremimo jednu bržu plesnu pjesmu za klubove. Ljudi su doista željni dobre zabave i vesele razbibrige, a prema prvim reakcijama fanova, mislim da smo opet pogodili ukus šire publike – objasnila je.

Sva izdanja spisateljice, pjevačice i glumice Nives Celzijus: