Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Brazil prošao golom u petoj minuti nadoknade, Japan pružio odličan otpor
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TV KRITIKA

Svatko tko posjeduje televizor s domaćim programima ima svojevrsnu traumu od ovog festivala 'trasha'

Foto: Promo
1/4
Autor
Stela Lechpammer
29.06.2026.
u 21:30

Pravi primjer katastrofe na rasporedu donosi Nova TV koja svako jutro reprizira - "Nad lipom 35". Ne treba, vjerujemo, dodatno opisivati o čemu se radi

San snova // RTL – jedan kaktus

Na krilima velikog uspjeha "Sjena prošlosti" i "Divljih pčela", RTL je u jeku ljetnih repriza ponovno posegnuo za još jednim svojim domaćim naslovom, a koji je za vrijeme originalnog emitiranja prošao poprilično nezapaženo kod publike. Serija "San snova" prvotno se emitirala od kolovoza 2023. do travnja 2024., a pratila je priču o nogometašu Alenu Stošiću, kojemu se u jednom trenutku sve raspadne, a njegov život u tom trenutku balansira između drame i komedije, kao i cijela serija. Stošić, kojeg glumi Marko Braić, umjesto milijunskog transfera u Španjolsku dobije tešku ozljedu koljena, pa ostane bez djevojke, bivše misice Kristine, koju je pak utjelovila Arija Rizvić, a čija je izvedba na granici karikature jedan od najsvjetlijih dijelove serije. Ljubavna priča se, pak, raspliće u vidu susreta glavnog lika s odvjetnicom Majom Romić, koju glumi Tea Šimić, a treba istaknuti i njegovog oca Mirka, kojeg glumi Emir Hadžihafizbegović. Sve u svemu, nije serija loše spojila obiteljsku dramu, ljubavne zaplete i humor, ali prvi put nije uspjela privući širu publiku. Je li malo naivno očekivati da će to uspjeti drugi put, posebice ljeti? Vjerojatno da, ali s obzirom na to kakvih smo se sve repriza nagledali u ljetnim rasporedima naših televizija, ovo nije ni približno najgora ideja.

Nad lipom 35 // Nova TV – pet kaktusa

S druge strane, pravi primjer katastrofe na rasporedu donosi Nova TV koja svako jutro reprizira - "Nad lipom 35". Ne treba, vjerujemo, dodatno opisivati o čemu se radi. Svatko tko posjeduje televizor s domaćim programima ima svojevrsnu traumu od ovog festivala "trasha" iz druge polovice 2000-ih, a koja od tada uporno progoni gledatelje. Emitirala se od 2006. do 2008., a od tada ne samo da se uporno reprizirala, nego se godinama vraćala u život u obliku novogodišnjih specijala. Sada je našla svoje mjesto u jutarnjem programu, i kao ultimativni iskaz nebrige za program svaki dan budi gledatelje od 7 sati. Bolje da se emitira šum na ekranu. "Je l' tako, šefe? Ma tako je, Miki!"

Glasina // Pickbox – dvije ruže

Iako možda nije riječ o velikim svjetskim hitovima, Pickbox barem redovito na male ekrane donese nešto novo. Tako je ovaj put na red došla britanska mini-serija "Glasina" iz 2025. godine, psihološki triler koji polazi od vrlo jednostavne ideje: što se dogodi kada jedna naizgled bezazlena glasina izmakne kontroli? U središtu je priče, koja je temeljena na istoimenom bestseleru autorice Lesley Kare, Joanna, samohrana majka koja se sa sinom doseljava u mirni gradić, a sve se zakomplicira kada među stanovnicima počne kružiti priča da u susjedstvu pod novim identitetom živi osuđeni ubojica djece. Nitko ne zna je li glasina istinita, ali to nije ni važno - dovoljno je da se počne širiti. Ubrzo cijeli gradić zahvati nepovjerenje, a zapravo je zanimljivije od radnje prikaz psihološkog stanja ljudi. Sve su svemu, nimalo loš novi projekt britanske produkcije i dokaz da ljetno ne mora nužno značiti i prastaro.

Poruke za Isabelle // Netflix – tri ruže

Novi je naslov lansirao i Netflix, a ne samo da je riječ o novitetu, nego se radi o novoj romantičnoj komediji. Nakon razdoblja u kojem su takozvani "rom-comsi" praktički bili na margini, zaredalo se u posljednje vrijeme nekoliko jako dobrih naslova, kao što je "Poruke za Isabelle". Već je sama premisa dovoljno drugačija i zanimljiva da privuče pozornost. Jill, koju glumi Zoey Deutch, nakon smrti mlađe sestre i dalje joj ostavlja govorne poruke na mobitel, ne znajući da je broj u međuvremenu dodijeljen nepoznatom mladiću Wesu (Nick Robinson). Slušajući njezine ispovijesti, on se polako zaljubljuje u osobu koju nikada nije upoznao. Drugačije, ali i dalje potpuno stereotipno i to na onaj najbolji mogući način koji će oduševiti ljubitelje ovakve vrste sadržaja.

Mladen Grdović u veseloj atmosferi spreman je za utakmicu
Ključne riječi
showbiz Nova TV netflix nad lipom 35 tv kritika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!