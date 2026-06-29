San snova // RTL – jedan kaktus

Na krilima velikog uspjeha "Sjena prošlosti" i "Divljih pčela", RTL je u jeku ljetnih repriza ponovno posegnuo za još jednim svojim domaćim naslovom, a koji je za vrijeme originalnog emitiranja prošao poprilično nezapaženo kod publike. Serija "San snova" prvotno se emitirala od kolovoza 2023. do travnja 2024., a pratila je priču o nogometašu Alenu Stošiću, kojemu se u jednom trenutku sve raspadne, a njegov život u tom trenutku balansira između drame i komedije, kao i cijela serija. Stošić, kojeg glumi Marko Braić, umjesto milijunskog transfera u Španjolsku dobije tešku ozljedu koljena, pa ostane bez djevojke, bivše misice Kristine, koju je pak utjelovila Arija Rizvić, a čija je izvedba na granici karikature jedan od najsvjetlijih dijelove serije. Ljubavna priča se, pak, raspliće u vidu susreta glavnog lika s odvjetnicom Majom Romić, koju glumi Tea Šimić, a treba istaknuti i njegovog oca Mirka, kojeg glumi Emir Hadžihafizbegović. Sve u svemu, nije serija loše spojila obiteljsku dramu, ljubavne zaplete i humor, ali prvi put nije uspjela privući širu publiku. Je li malo naivno očekivati da će to uspjeti drugi put, posebice ljeti? Vjerojatno da, ali s obzirom na to kakvih smo se sve repriza nagledali u ljetnim rasporedima naših televizija, ovo nije ni približno najgora ideja.

Nad lipom 35 // Nova TV – pet kaktusa

S druge strane, pravi primjer katastrofe na rasporedu donosi Nova TV koja svako jutro reprizira - "Nad lipom 35". Ne treba, vjerujemo, dodatno opisivati o čemu se radi. Svatko tko posjeduje televizor s domaćim programima ima svojevrsnu traumu od ovog festivala "trasha" iz druge polovice 2000-ih, a koja od tada uporno progoni gledatelje. Emitirala se od 2006. do 2008., a od tada ne samo da se uporno reprizirala, nego se godinama vraćala u život u obliku novogodišnjih specijala. Sada je našla svoje mjesto u jutarnjem programu, i kao ultimativni iskaz nebrige za program svaki dan budi gledatelje od 7 sati. Bolje da se emitira šum na ekranu. "Je l' tako, šefe? Ma tako je, Miki!"

Glasina // Pickbox – dvije ruže

Iako možda nije riječ o velikim svjetskim hitovima, Pickbox barem redovito na male ekrane donese nešto novo. Tako je ovaj put na red došla britanska mini-serija "Glasina" iz 2025. godine, psihološki triler koji polazi od vrlo jednostavne ideje: što se dogodi kada jedna naizgled bezazlena glasina izmakne kontroli? U središtu je priče, koja je temeljena na istoimenom bestseleru autorice Lesley Kare, Joanna, samohrana majka koja se sa sinom doseljava u mirni gradić, a sve se zakomplicira kada među stanovnicima počne kružiti priča da u susjedstvu pod novim identitetom živi osuđeni ubojica djece. Nitko ne zna je li glasina istinita, ali to nije ni važno - dovoljno je da se počne širiti. Ubrzo cijeli gradić zahvati nepovjerenje, a zapravo je zanimljivije od radnje prikaz psihološkog stanja ljudi. Sve su svemu, nimalo loš novi projekt britanske produkcije i dokaz da ljetno ne mora nužno značiti i prastaro.

Poruke za Isabelle // Netflix – tri ruže

Novi je naslov lansirao i Netflix, a ne samo da je riječ o novitetu, nego se radi o novoj romantičnoj komediji. Nakon razdoblja u kojem su takozvani "rom-comsi" praktički bili na margini, zaredalo se u posljednje vrijeme nekoliko jako dobrih naslova, kao što je "Poruke za Isabelle". Već je sama premisa dovoljno drugačija i zanimljiva da privuče pozornost. Jill, koju glumi Zoey Deutch, nakon smrti mlađe sestre i dalje joj ostavlja govorne poruke na mobitel, ne znajući da je broj u međuvremenu dodijeljen nepoznatom mladiću Wesu (Nick Robinson). Slušajući njezine ispovijesti, on se polako zaljubljuje u osobu koju nikada nije upoznao. Drugačije, ali i dalje potpuno stereotipno i to na onaj najbolji mogući način koji će oduševiti ljubitelje ovakve vrste sadržaja.