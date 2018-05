Evo zašto je Meghanina majka na vjenčanju sjedila u drugom redu

Doria Ragland, majka Meghan Markle, nakon kraljevskog vjenčanja postala je mnogima prava heroina. Dok je s Harryjeve strane sjedila cijela kraljevska svita, Doria je s druge strane ponosno sjedila sama i pratila svoju kći. No, mnogima nije bilo jasno zašto je sjedila u drugom redu.

Naravno, to nije bila slučajnost. Harry i Meghan pravili su raspored sjedenja u kapeli, a Alastair Bruce, stručnjak za kraljevsku obitelj, objasnio je za Town & Country zašto je Doria Ragland dobila baš tu poziciju.

Let’s take a moment to honor this beautiful, strong woman; Meghan Markle’s Mother, Doria Ragland, who sat alone, a million miles from home, in a situation so foreign to her own life, with grace, dignity, poise & deep love for the child she raised? THAT, is royalty.#RoyalWedding pic.twitter.com/iZhTRSN8uh