Počinje 'američko kraljevsko vjenčanje': Ovo su svi detalji spektakla u New Yorku

Spektakl koji su mediji prozvali "američkim kraljevskim vjenčanjem" konačno se događa. Taylor Swift, vjerojatno najveća pop zvijezda na planetu, i Travis Kelce, trostruki osvajač Super Bowla s Kansas City Chiefsima, vjenčat će se večeras u New Yorku. Mjesto radnje nije romantična vila ili osamljena plaža, već neočekivana, ali pomno odabrana lokacija - Madison Square Garden. Legendarna sportska arena, koja je u prošlosti bila domaćin vjenčanja poput onog funk pjevača Sly Stonea 1974. godine, danima je pod velom tajne transformirana u čarobni prostor. Radnici su postavljali goleme zastore kako bi sakrili pripreme od znatiželjnih pogleda i paparazza, a unutar zidova navodno je izgrađen cijeli dvorac i vrt kako bi se stvorila savršena kulisa za par koji je svojom vezom zarobio maštu javnosti otkako su prošlog kolovoza objavili zaruke.

Svečanost je pomno planirana kao dvodnevni spektakl. Proslava je započela već u četvrtak navečer, intimnom probnom večerom za stotinjak najbližih prijatelja i članova obitelji, uključujući Travisovog brata Jasona sa suprugom Kylie te Taylorine roditelje, Scotta i Andreu. Za tu prigodu odabrano je kazalište Infosys, smješteno unutar samog kompleksa Madison Square Gardena. Riječ je o sigurnoj lokaciji s više od 5000 sjedala, što će pomoći zaštititi Swift, Kelcea i njihove goste od paparazza. Glavni događaj slijedi večeras s preciznim rasporedom: vrata za goste otvaraju se u 15:30, sama ceremonija započinje u 17:30 po lokalnom vremenu (23:30 po našem vremenu), nakon čega slijedi koktel u 18:30 te večera u 19:30. Očekuje se da će raskošni tulum, koji počinje u 22 sata, potrajati sve do dva sata ujutro (8 sati ujutro po našem vremenu), potvrđujući glasine o višesatnoj proslavi u samom srcu Manhattana.

Organizacija ovako velikog privatnog događaja u jednoj od najprometnijih točaka na svijetu zahtijevala je golemu logističku operaciju i izaziva značajne poremećaje u gradu. Par je od grada New Yorka zatražio i dobio dozvole za zatvaranje nekoliko okolnih ulica od 2. do 4. srpnja, a pristup Penn Stationu, najprometnijem željezničkom čvorištu u SAD-u smještenom ispod arene, strogo je ograničen. Ovakve mjere izazvale su i negodovanje dijela lokalnih poduzetnika. Michael O’Brien, suvlasnik jednog od barova preko puta arene, izrazio je frustraciju zbog manjka transparentnosti. "Ako si mogu priuštiti dozvole i ovako raskošnu ceremoniju, zašto jednostavno ne otkupe lokalne tvrtke umjesto da negativno utječu na naše poslovanje?", zapitao se. Gradski dužnosnici ostali su tajnoviti, a povjerenica njujorške policije Jessica Tisch tek je kratko potvrdila da će policija "naravno, imati osiguranje na licu mjesta".

Dok se vani gomilaju obožavatelji i mediji, unutar arene odvija se prava bajka. Brojni američki mediji zabilježili su produkcijske kamione kako danima istovaruju goleme rekvizite, cvijeće i hranu. Na kutijama su uočene i oznake, od kojih jedna glasi "Garden Party", a druga "40-inčna disko kugla", što potvrđuje glasine o raskošnom uređenju. Među viđenim namirnicama našli su se meso jastoga, piletina, ali i kamion s krafnama Krispy Kreme. Šuška se da je u arenu unesen i koncertni klavir, što potiče nagađanja o glazbenim iznenađenjima. Iako je crveni tepih nakratko postavljen na ulazu, ubrzo je uklonjen, što je samo još jedan pokazatelj koliko je truda uloženo u čuvanje privatnosti događaja. Sigurnost je apsolutni prioritet, a MSG je odabran upravo zbog svojih prednosti: podzemne garaže, osiguranih ulaza i nedostatka prozora koji bi omogućili pogled izvana, čime će Swift, Kelce i njihovi slavni gosti biti zaštićeni od fotografa i dronova.

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Iako su detalji vjenčanice strogo čuvana tajna, šuška se da je Taylor odabrala kreaciju jednog od slavnih dizajnera poput Oscara de la Rente ili Vivienne Westwood. Popis gostiju jednako je impresivan kao i sama produkcija vjenčanja. Među uzvanicima se očekuju brojna poznata lica iz svijeta glazbe, filma i sporta. Očekuju se bliski prijatelji para poput Selene Gomez, Gigi Hadid, Blake Lively i Ryana Reynoldsa. Glazbene zvijezde Ed Sheeran i Aaron Dessner iz benda The National također borave u New Yorku, što potiče glasine da će i nastupiti na proslavi. Naravno, neće izostati ni Kelceovi suigrači iz Kansas City Chiefsa, uključujući quarterbacka Patricka Mahomesa, koji su, prema informacijama New York Timesa, rezervirali hotelske sobe u blizini. No, najveće iznenađenje liste uzvanika je očekivani dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi se, prema navodima, trebao kratko pojaviti na proslavi.

Cijeli događaj, od prvih najava do konačne realizacije, potvrđuje status para kao svojevrsne američke kraljevske obitelji. Njihova veza od samog početka izaziva golemu medijsku pozornost, a vjenčanje postaje nacionalni spektakl, koji su obožavatelji već prozvali "vjenčanjem stoljeća", o kojem izvještavaju svi vodeći svjetski mediji. U humanitarnoj gesti koja je dodatno učvrstila njihov status, par je ovog tjedna donirao 26 milijuna američkih dolara (približno 22,6 milijuna eura) dobrotvornim organizacijama diljem Amerike, koje su s njima osobno povezane. Iako stroge mjere sigurnosti i zatvaranje ulica nekima stvaraju probleme, brojni obožavatelji koji su se okupili ispred arene ne skrivaju oduševljenje.

"Ona je toliko važna u životima svih nas. Odrastali smo uz Taylor Swift i vidjeti je sada kako je pronašla ljubav, mislim da je to inspiracija za mnoge žene. Tako je lijepo vidjeti je sretnu", rekla je jedna obožavateljica za Associated Press, sažimajući osjećaje milijuna koji s nestrpljenjem prate svaki korak ove moderne ljubavne priče.

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*dijelom uz AI