VIDEO Časna sestra u Zagrebu napravila prometni prekršaj, instruktor nabacio šalu: 'Bog ima prednost'

Društvene mreže često iz svakodnevice izvuku trenutke koji u kratkom vremenu postanu viralni, a upravo se to dogodilo i popularnom instruktoru vožnje Krešimiru Stuniću, javnosti poznatijem kao Instruktor Trulac. On već neko vrijeme privlači veliku pozornost objavama iz automobila, u kojima pokazuje kako izgleda rad s kandidatima za vozački ispit, a pritom ne skriva koliko uživa u poslu instruktora. Trulac je postao prepoznatljiv po smirenom pristupu, humoru i situacijama iz prometa koje gledateljima često izmame osmijeh. U njegovim snimkama ima poučnih trenutaka, ali i neočekivanih reakcija kandidata, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najzanimljivijih, ali i najtraženijih instruktora vožnje u Hrvatskoj. Ovoga puta pažnju pratitelja privukao je kondicijski sat vožnje sa simpatičnom časnom sestrom, koju su mnogi u komentarima prepoznali kao svoju bivšu profesoricu. Snimka je vrlo brzo izazvala brojne reakcije, ponajviše zbog opuštene atmosfere, Trulčeva strpljenja i duhovitog trenutka koji je nastao tijekom vožnje.

"Sada polako, odi jako polako", govorio je Trulac časnoj sestri dok joj je objašnjavao prometnu situaciju i prednost prolaska. Ipak, u jednom je trenutku časna nehotice oduzela prednost vozaču koji je dolazio iz suprotnog smjera. "Uopće to nisam vidjela, nisam skontala to", komentirala je časna, na što se Trulac odmah našalio: "Bog ima prednost." Ta je dosjetka oboje nasmijala, a upravo je taj trenutak posebno razveselio gledatelje.

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Objava je u samo jednom danu prikupila više od 739 tisuća pregleda, tisuće reakcija i desetke komentara. Pratitelji su hvalili Trulčev pristup, smirenost i humor, ali i časnu sestru koja je svojim reakcijama osvojila simpatije mnogih. “Koji show”, “Koji si ti kralj”, “Profesorice, samo hrabro”, “Kako čovjek ini da se vrlo ozbiljna stvar kao što je vožnja lakše savlada. Smiren, vedar super”, “Časna ima uvijek prednost, Bog je svjedok, hahaha”, “Zašto nisam imala ovog kralja za instruktora”, “Predobro”, samo su neke od reakcija ispod objave. Sudeći prema komentarima, Trulac je još jednom pokazao zašto ga pratitelji vole. Ozbiljne prometne situacije uspijeva prikazati na pristupačan i zabavan način, a pritom zadržava smirenost koja kandidatima za volanom često najviše treba.

**Uz korištenje AI-ja