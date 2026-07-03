S HRT-a otkrili koliko su platili za prikazivanje koncerta Marka Perkovića Thompsona

Programsko vijeće HRT-a prihvatilo je u četvrtak Izvješće o radu i poslovanju HRT-a za 2025. kao i Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za prošlu godinu koja je predstavio glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb. ''Unatoč organizacijskim promjenama, osigurani su kontinuitet javne usluge i izvršavanje svih obaveza iz ugovora za što smo unazad nekoliko godina, pa tako i 2025., zbog financijskih problema s kojima se suočavamo, bili primorani zatražiti dodatnu dotaciju iz državnog proračuna da bi bili u mogućnosti izvršiti sve obaveze propisane ugovorom s Vladom'', kazao je Šveb.

Pritom je kazao i kako su na snazi i dalje isti programski ciljevi HRT-a - stavljanje publike u centar u planiranju i stvaranju programa, jačanje sadržaja za djecu i mlade te daljnji razvoj digitalnih usluga i Hrvatskog radija. Naglasio je i kako je prošla godina na HRT-u bila obilježena provedbom prve faze plana konsolidacije što je, kako je kazao, predstavljalo značajne organizacijske promjene tijekom kojih je ''bilo potrebno očuvati kontinuitet javne medijske usluge i kvalitetu programa koliko je god bilo moguće''.

Kao najveći izazov ocijenio je provođenje reorganizacije, raskida ugovora o radu i dogovoru o otpremninama s određenim brojem zaposlenika HRT-a. ''2025. je bila godina velikih izazova. Počeli smo s programom dobrovoljnih otpremnina, a rezultiralo je odlaskom 330 djelatnika što nam je s druge strane otvorilo financijski prostor za konačno povećanje plaća, čime smo u ovoj godini na HRT-u konačno dosegli razinu državnog prosjeka'', rekao je Šveb.

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Kao programske uspjehe HRT-a istaknuo je seriju ''Sram'', brend dječjih emisija ''Juhuhu'' i programske promjene na Hrvatskom radiju uključivši i emisiju ''Radio#matura''. Naglasio je i kako je HRT tijekom 2025. u cijelosti ispunio obveze Zakona o HRT-u vezane uz preuzimanje programa od neovisnih proizvođača. ''Ugovorena je proizvodnja 39 novih djela nakon provedenih javnih poziva na koje je pristiglo čak 370 prijava 127 neovisnih proizvođača. Time HRT nastavlja poticati razvoj hrvatske audiovizualne produkcije i kreativne industrije'', kazao je Šveb. Istaknuo je i potrebu promjene Zakona o HRT-u, kako bi se programi HRT-a, a naročito HTV 4, mogli profilirati prema zahtjevima nove publike. Nova članica Programskog vijeća iz redova zaposlenika HRT-a Sanja Mikleušević Pavić ukazala je na potrebu otvaranja tema od javnog interesa u programu javne radiotelevizije kao i potrebu razvoja i poticanja istraživačkog novinarstva, a članica Vijeća Sanja Sarnavka kritizirala je informativni program HRT-a ocijenivši ga ''lošim, pristranim i neobjektivnim''.

Uz to, Sarnavka je postavila i pitanje programskom vodstvu HRT-a o motivima i cijeni nedavnog emitiranja snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona. Povjerenik za korisnike usluga HRT-a Zdravko Kedžo naglasio je kako broj zaprimljenih kritika, pohvala i primjedbi gledatelja HRT-a u slučaju Thompsonova koncerta nije bio rekordan te da su se kritike uglavnom odnosile na kriterij izbora baš tog pjevača, ali i na termin emitiranja snimke koncerta na Tijelovo 4. lipnja.

Ravnateljica programa HRT-a Marija Nemčić potvrdila je da je cijena otkupa snimke koncerta iznosila oko 60.000 eura, ali da tu cijenu određuje opseg prava. Osvrnula se i na motive izbora prikazivanja snimke tog koncerta. ''HRT je emitirao koncert najvećih produkcijskih standarda, koji je bio najveći takav u povijesti i koji ima svoju ogromnu publiku koja to gleda. I to je razlog zašto je otkupljen koncert Marka Perkovića Thompsona'', kazala je Nemčić. Dodala je i kako je to bio treći puta da HRT emitira Thompsonov koncert, prije su bile emitirane snimke koncerta iz Maksimira i s Poljuda te je postavila pitanje ''zašto je sada problem emitirati koncert, a nije bio problem prije deset godina" te dodala da na to ona ne može odgovoriti.

Nemčić se osvrnula i na izvješće povjerenika Kedže o, kako je istaknuto, čestim seksističkim i šovinističkim primjedbama na HRT-ov izbor voditeljice i sugovornice emisije ''Americana'' posvećene SP-u nogometu. Kako je Kedžo istaknuo, na početku je broj ''neslušljivih i neizdrživih'' kritika bio velik, da bi sada ''jako počeo opadati i stidljivo se pretvorio u pohvale''.

''Pokazalo se da žene mogu biti beskrajni znalci. I bez obzira što govorio tko o haljinama i slično, ponosna sam što imamo dvije žene u studiju koje to rade izuzetno profesionalno i kvalitetno, ništa manje kvalitetno od muškog dijela publike.'', kazala je Nemčić. Predsjednik Programskog vijeća Danijel Labaš potvrdio je i da su, uz ostale, dobili i dopis Maje Sever - predsjednice Europske federacije novinara i Sindikata novinara Hrvatske koji je nedavno pokrenuo kampanju ''Žene u medijima - stop (seksualnom) uznemiravanju na radnom mjestu'' i kojim se Programsko vijeće, kako je Labaš kazao, ''potiče na suradnju''.