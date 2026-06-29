Silvija iz 'Života na vagi' objavila nježne trudničke fotografije: 'Mama i tata čekaju..'

Silvija i Mislav Temšić, koje je javnost upoznala kao natjecatelje showa "Život na vagi" uskoro će postati roditelji. Silvija je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija na kojima Mislav ljubi njezin trudnički trbuh i napisala je: "Moj oslonac i moja desna ruka..... Ljubav moja... Princezo naša.... Mama i tata čekaju...". U komentarima su joj pratitelji čestitali na skorom dolasku prinove. Silvija i Mislav svoju su ljubav okrunili brakom u rujnu prošle godine. Vjenčali su se pred više od 200 uzvanika, a nekoliko mjeseci kasnije podijelili su još jednu sretnu vijest da očekuju prvo dijete.

Trudnoću su otkrili u veljači ove godine, kada su pratiteljima na društvenim mrežama objavili da će postati roditelji. U razgovoru za 24sata Silvija je priznala da ih je vijest posebno razveselila. – Osjećali smo se presretno. S obzirom na neke moje zdravstvene probleme, nisam mislila da ćemo odmah uspjeti i zato sam osjećala da smo zaista blagoslovljeni – rekla je. Par očekuje djevojčicu, a termin poroda je početkom srpnja. Da će postati roditelji doznali su tijekom bračnog putovanja, dok su potvrdu trudnoće dobili nakon prvog pregleda. Tada su sretnu vijest podijelili s obitelji i prijateljima.

Uoči dolaska prinove uređuju stan kako bi sve bilo spremno za dolazak bebe, a trenutačno biraju i ime za svoju kćer. Njihova zajednička priča započela je u showu Život na vagi, gdje su zajedno izgubili ukupno 145,7 kilograma. Zdrave navike koje su ondje usvojili nastoje zadržati i danas, iako priznaju da to nije uvijek lako. – Kilogrami su bili i uvijek će biti borba. Trudimo se održavati ih planiranim obrocima i tjelesnom aktivnošću, ali nismo uvijek uspješni. Bit će uspona i padova, no kako smo oboje u tome, međusobno se podržavamo. Kad jedan padne, drugi ga podigne. Sve je lakše u dvoje – ispričala je Silvija. Otkrila je i kako izgleda njihova svakodnevica otkako su u braku i očekuju prinovu. – Budimo se, odlazimo na posao jer oboje radimo u jutarnjoj smjeni, nakon posla se malo odmorimo pa pripremamo obroke za sljedeći dan. Ovisno o tome koliko smo umorni, odemo u šetnju ili pogledamo film ili seriju. Vikendi su uglavnom rezervirani za obitelj i druženje s prijateljima – rekla je.