Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala u kupaćem kostimu i dobila je brojne komplimente

Kaja Casar, slovenska influencerica koju je hrvatska publika upoznala u showu Gospodin Savršeni, boravi na Braču. Na Instagramu, gdje je prati više od 50 tisuća ljudi, objavila je fotografije nastale u Supetru tijekom zalaska sunca. Na fotografijama pozira u bijelom bikiniju s crnim detaljima koji ističe njezinu vitku figuru. Osim portreta, podijelila je i prizore iz Supetra, među kojima su fotografije luke s brodicama te kamenih kuća. Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili komplimente na račun izgleda i fotografija. Nakon sudjelovanja u showu Gospodin Savršeni, Kaja se iz Slovenije preselila u Zagreb, gdje živi sa svojim partnerom Karlom Godecom, kojeg je upoznala tijekom snimanja emisije.

Podsjetimo, prije ulaska u show u kojem je od početka kliknula s Karlom, Kaja je živjela i radila na Tenerifima. Zbog ljubavi prema rukometašu, Kaja se s Tenerifea preselila u Zagreb, a promjena mjesta stanovanja nije bila jedina promjena. Naime, odlučila se i na malu promjenu imidža pa je potamnila boju kose i u usporedbi sa svjetlijom bojom kakvu je imala u showu ova boja kose je malo odvažnija baš kao i životni potezi koje je Kaja napravila u zadnje vrijeme. Kaja je iz svoje Slovenije na Tenerife stigla na godišnji odmor, ali otok ju je toliko osvojio da nije trebala puno razmišljati o ostanku.

Kada je ulazila u show rekla je kako je spremna za ozbiljnu vezu i nekoga s kim će zasnovati obitelj. Kako je vrijeme u showu odmicalo postalo je jasno da se između nje i Karla stvorila posebna povezanost koja traje i danas, mjesecima nakon završetka snimanja showa. Sada žive zajedno u Zagrebu, udomili su psa i sretni su što sada mogu izlaziti u javnost bez skrivanja, Kajini roditelji su sretni zbog njezine nove veze, a Kajina mama je poručila: "Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš".