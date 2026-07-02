Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODMOR NA BRAČU

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala u kupaćem kostimu i dobila je brojne komplimente

Gospodin Savršeni
Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 07:00

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili komplimente na račun izgleda i fotografija

Kaja Casar, slovenska influencerica koju je hrvatska publika upoznala u showu Gospodin Savršeni, boravi na Braču. Na Instagramu, gdje je prati više od 50 tisuća ljudi, objavila je fotografije nastale u Supetru tijekom zalaska sunca. Na fotografijama pozira u bijelom bikiniju s crnim detaljima koji ističe njezinu vitku figuru. Osim portreta, podijelila je i prizore iz Supetra, među kojima su fotografije luke s brodicama te kamenih kuća. Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili komplimente na račun izgleda i fotografija. Nakon sudjelovanja u showu Gospodin Savršeni, Kaja se iz Slovenije preselila u Zagreb, gdje živi sa svojim partnerom Karlom Godecom, kojeg je upoznala tijekom snimanja emisije. 

Podsjetimo, prije ulaska u show u kojem je od početka kliknula s Karlom, Kaja je živjela i radila na Tenerifima. Zbog ljubavi prema rukometašu, Kaja se s Tenerifea preselila u Zagreb, a promjena mjesta stanovanja nije bila jedina promjena. Naime, odlučila se i na malu promjenu imidža pa je potamnila boju kose i u usporedbi sa svjetlijom bojom kakvu je imala u showu ova boja kose je malo odvažnija baš kao i životni potezi koje je Kaja napravila u zadnje vrijeme. Kaja je iz svoje Slovenije na Tenerife stigla na godišnji odmor, ali otok ju je toliko osvojio da nije trebala puno razmišljati o ostanku.

Kada je ulazila u show rekla je kako je spremna za ozbiljnu vezu i nekoga s kim će zasnovati obitelj. Kako je vrijeme u showu odmicalo postalo je jasno da se između nje i Karla stvorila posebna povezanost koja traje i danas, mjesecima nakon završetka snimanja showa. Sada žive zajedno u Zagrebu, udomili su psa i sretni su što sada mogu izlaziti u javnost bez skrivanja, Kajini roditelji su sretni zbog njezine nove veze, a Kajina mama je poručila: "Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš".

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
Gospodin Savršeni
1/79
Ključne riječi
showbiz Instagram kupaći kostim Gospodin Savršeni Kaja Cesar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!