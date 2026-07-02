Martin Baturina lijepu Petru upoznao je preko zajedničkih prijatelja: 'Bila je to kemija od prvog trenutka'

Mladi veznjak Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije, Martin Baturina (21) svojim jesenskim igrama potvrđuje titulu najboljeg domaćeg mladog igrača. Sin legende Hajduka, Mate Baturine, podigao je formu pod vodstvom novog trenera Nenada Bjelice, a kao šlag na tortu došla je dominantna predstava protiv austrijskog Red Bulla u Salzburgu. Uz odlične izvedbe na terenu, Martinu i u privatnom životu cvjetaju ruže, ali daleko od objektiva kamera i očiju javnosti.

Prije nego što će u studenom prošle godine ubilježiti svoj prvi nastup u dresu hrvatske nogometne reprezentacije, Baturina je za Story progovorio o svojoj životnoj priči, pri čemu se jedno pitanje ticalo njegovog ljubavnog statusa. Tom prilikom Martin je otkrio da je u vezi s Petrom Matjanec, samozatajnom studenticom koju s nogometašem viđamo jedino na proslavama osvajanja trofeja.

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Kad ne dominira zelenim travnjacima, 20-godišnji veznjak Dinama najviše vremena provodi u društvu obitelji i Petre, koja ga je, kako kaže, osvojila ljupkom osobnošću, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja. - Bila je to kemija od prvog trenutka upoznavanja. Nije baš za medije, mogu reći da se zove Petra i studentica je - pohvalio se Martin uoči utakmice protiv Latvije. Splićanin je u Zagrebu kupio vlastiti stan, ali u njemu još uvijek ne živi sa svojom odabranicom.

Osim što su im se odmah u početku osobnosti poklopile, Baturina je nabrojao još nekoliko vrlina koje su ga privukle kod Petre: - Ima dobru i nježnu osobnost. Vrijedna je, draga i jako lijepa - sipao je komplimente na račun lijepe studentice. Petra se ne voli javno eksponirati, a dokaz tome je i njezin privatni profil na Instagramu, na kojem je prati tek nešto više od stotinjak ljudi, dok na profilnoj fotografiji u neformalnom izdanju pozira s Martinom.

Podsjetimo, Baturina je u intervjuu za Večernji list govorio o aktivnostima van utakmica i treninga, te sa kim se najviše druži. - Kao i svi ljudi, s prijateljima, s curom, volim se družiti, igrati igrice, otići odigrati košarku, ma uvijek nešto radim, družim se i s dečkima iz Dinama. Nemamo puno slobodnog vremena, pa ovo malo što imamo nastojimo iskoristiti što je bolje moguće - zaključio je Martin Baturina.

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