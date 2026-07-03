HRT-ov reporter potaknuo raspravu i užario fotelje gledatelja: 'Koriste to kako bi dodatno zarađivali na muci građana'

HRT-ov novinar i reporter Krešimir Volarević već je godinama jedno od prepoznatljivih lica emisije "Dobro jutro, Hrvatska". U jednom od svojih javljanja uživo dotaknuo se teme o kojoj se često ne razmišlja dok ne postane problem, dostupnosti pitke vode, osobito u ugostiteljskim objektima. Povod za njegov komentar bila je anegdota koju je čuo, a koja se dogodila u Zagrebu. Kako je ispričao, jedno je društvo tijekom ručka samo vodu platilo 35 eura jer im nije bila ponuđena voda iz slavine, nego su mogli naručiti isključivo onu u bočicama. Volarević je pritom podsjetio da je voda iz slavine u Hrvatskoj zdravstveno ispravna i kvalitetna te da bi se pitanje njezine dostupnosti možda trebalo jasnije urediti. Njegova javljanja uživo gledateljima su dobro poznata po tome što ozbiljne društvene teme zna približiti na neposredan i duhovit način, a tako je bilo i ovoga puta.

"Čuo sam da ste spomenuli na početku emisije da ćemo imati temu o pitkoj vodi, pa ću podijeliti s vama jednu anegdotu za koju sam čuo, a nije prva", započeo je Volarević javljanje uživo te potom objasnio o čemu je riječ. "Jedno solidno društvo u Zagrebu platilo je nedavno samo za vodu kad su bili na ručku 35 eura. Zašto? Pa mogli su konzumirati samo vodu iz bočica, onu skupu, to je ona znate koja se crpi za cente, a prodaje u eurima. Nije im bila dostupna voda iz slavine, iako znamo da je voda u Hrvatskoj izvrsne kvalitete, zdravstveno ispravna, ima je dovoljno", kazao je.

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Nakon toga osvrnuo se i na mogućnost da se u Hrvatskoj uvede rješenje slično onome koje postoji u Francuskoj. Ondje je, kako je naveo, ugostiteljima propisana obveza da gostima, ako to zatraže, omoguće vodu iz slavine, umjesto da ih se usmjerava isključivo na kupnju flaširane vode. "Pa možda ideja, recimo u Francuskoj, e tamo vam postoji zakon i zapriječene su velike kazne. Zakonom je propisano da vam ugostitelj, ako vi to tražite, ako ste u kafiću ili restoranu, mora omogućiti vodu iz slavine, a ne smije vas ucjenjivati prodajom vode iz bočica. Pa možda bismo i mi s obzirom na to da se klima mijenja, bit će još tih toplinskih valova, neki, naglašavam, neki izgleda to koriste kako bi dodatno zarađivali na muci naših građana koji se znoje! Pa možda bi to jednog dana bilo zgodno urediti zakonima. Znači voda svima, imamo ju i imamo pravo na nju", kazao je Krešimir Volarević za HRT.

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Njegov istup otvorio je pitanje koje se posebno aktualizira tijekom ljetnih mjeseci i toplinskih valova, kada je dostupnost vode važna ne samo zbog komfora, nego i zbog zdravlja građana. Volarevićev prijedlog pritom se nadovezuje na širu raspravu o tome bi li ugostiteljski objekti trebali gostima omogućiti jednostavan pristup vodi iz slavine, osobito u zemlji koja se često ističe kvalitetom pitke vode.

**Uz korištenje AI-ja