Treća sezona produkcijski je znatno bogatija nego prve dvije, sa spekakulatnim bitkama i cijelim jatom zmajeva

Zmajeva kuća 3, HBO Max

Pa, izgleda da smo morali čekati do treće sezone da bismo dobili nastavak koji je na razini originalne “Igre prijestolja”. Priča koja se gradila u drugoj sezoni u ovoj je kulminirala, i to na zbilja spektakularan način. Bitke, zmajevi, krvi (i pepela) do koljena, iznenadne smrti, bizarni obrati, sve je ovdje. I sve to je ono zbog čega smo “Igru prijestolja” tako obožavali. Sada je “Zmajeva kuća” sasvim jasno povezana s originalnom pričom pa nemamo nikakve sumnje da ovaj put ocjena serije neće biti sasvim fanovska, već i zaista objektivna iako “Igra prijestolja” ima vjerojatno najlojalniju sljedbu u povijesti televizije. Nije sve samo u iznenadnim obratima u priči, nego je stvar i u osnovnom narativu. Nastojat ćemo ne spojlati iako je s bilo čime povezanim s “Igrom prijestolja” to postalo gotovo besmisleno, ali teško je o trećoj sezoni pričati bez priče o Rhaenyra Targaryen. U trećoj sezoni priča će se sasvim vrtjeti oko nje, na način sličan kao kod Daenerys u originalnoj priči. Ali je po našem mišljenju ta transformacija ovdje napravljena bolje, u nekom dramaturškom smislu, lik se Rhaenyrae razvija po jasnijoj putanji, pa ni ne smeta što se to ne odvija na onako spektakularan način kao što je to bilo s Daenerys. I sasvim opravdavajući tako genetsko naslijeđe koje njezina obitelj nosi. Na kraju, u drugoj sezoni i postavljeno je jedno “uskršnje jaje” gdje Daemon Targaryen, Rhaenyraein stric, ima viziju u kojoj vidi upravo Daenerys i njezina zmajeva jaja. Općenito je treća sezona produkcijski znatno bogatija nego prve dvije, sa spektakularnim bitkama, valjda cijelim jatom zmajeva, pomorskim bitkama, a sve s nizom različitih likova među kojima se ipak ne pogubimo, iako se ovaj put sve događa mahom unutar jedne kuće. Kada pišemo ovaj tekst, pretpremijerno smo pogledali četiri epizode koje nam garantiraju takav razvoj zbog uvođenja novih likova, novih kuća koji već u startu polako zakreću cijelu priču i imaju veliki utjecaj na razvoj lika Rhaenyre. Te neke nove likove tumače u trećoj sezoni i neka dosta poznata imena poput Jamesa Nortona i Tommy Flanagana. Uz one postojeće, od kojih neke nastavljamo gledati, a neke - ne, ako nas dobro razumijete. Iako nemamo onako istaknutu poveznicu s domaćim lokacijama kao u originalnoj seriji, svejedno je “Kuća zmajeva 3” sada zaista atraktivna serija. Ne vjerujemo da će privući nove fanove koji će krenuti gledati “Igru prijestolja” od početka, ali sigurno priča iz “Sedam kraljevstava” neće nikoga izgubiti. U planu je i četvrta sezona, tako da se isplati uložiti vrijeme.