Stjepan odnio pobjedu u hvarskom tjednu: 'Nikad ništa nisam osvojio, svi smo sretni!'

Pobjedu u hvarskom tjednu 'Večere za 5' odnio je domaćin Stjepan Bojanić. "Nisam ovo očekivao, ali jako sam sretan jer dajem svoju nagradu udruzi u Starom Gradu. Prije nisam osvojio nikad ništa! Svi smo sretni", zaključio je pobjednik hvarskog tjedna! Stjepan je pobijedio zahvaljujući činjenici da je dobio 38 bodova, dok su drugo mjesto podijelili Barbara i Zoran. Posljednje mjesto podijelile su Manuela i Sabina.

Pripravu svoje večere Stjepan je započeo sastojcima kao što su kozice, riža, janjetina, mrkva, jaja, smokva i bademi. Bomba iz svemira skrivala je u nazivu desert - smokve i bademe u kaloričnoj i ukusnoj smjesi. Mirna uvala s puno ljubavi iduće se našlo Stjepanu na redu za pripravu jela. Radilo se o predjelu - rižotu s kozicama. Na četiri noge naziv je koji je skrivao janjetinu i krumpire, koje je Stjepan ponudio za glavno jelo.

Nakon što je Stjepan spravio večeru, uslijedio je doček gostiju. Ekipu je dočekao pred svojim idiličnim domom, uz aperitive - orahovicu, travaricu i limoncello. "Želio sam probati njegovu biokovsku travaricu i stvarno je bila dobra", izjavio je Zoran. "Ne pijem inače žestoka pića, samo za lijek, no orahovica je bila odlična", dodala je Sabina.

Mirna uvala s puno ljubavi uskoro je u obliku lijepog tanjura - rižota s kozicama, stigla pred ekipu. "Predjelo mi nije lijepo izgledalo. Kad sam probala, bilo je fino", izjavila je Barbara. Zoran se nije složio, njemu je sve izgledalo ukusno i dobro. "Parmezan s ribom ne ide, tata će me ubiti kad to vidi, ali nema veze, moramo biti otvoreni. Probala sam i moram reći da me oduševilo", zaključila je, pak, Manuela.

Uslijedilo je glavno jelo - janjetina! "Glavno jelo je bilo lijepo", izjavio je Zoran, dok je Barbari i janjetina na tanjuru izgledala loše. "Kad sam počela jesti, stvarno te vuklo, kao kokice - nisi mogao stati", objasnila je Barbara okus. "Meso je bilo preukusno i premekano, malo je falilo soli", dodao je Zoran.

Nakon rižota i janjetine, poslužio je domaćin i desert - sladoled sa smokvom u šećeru. "Desert je izgledao najmodernije, najviše mi se svidjelo", objasnila je Barbara. "Smokva nije bila preslatka, bila je lijepo izbalansirana sa sladoledom", dodao je Zoran. Uskoro se večera privela kraju, a Stjepan je ekipi udijelio prigodne poklone, autohtone kozmetičke proizvode od lavande. "Pokloni su top, bit ću J.Lo", izjavila je Barbara nakon svega.

Završio je svoju divnu večeru Stjepan s iznenađenjem, njegovi prijatelji zasvirali su za ekipu koja se i rasplesala. Domaćin je hvarski tjedan sa stilom priveo kraju, zadovoljan provodom i svojom ekipom. Desetku je dobio od Barbare i Manuele, a devetku od Zorana i Sabine! Komplimenata na njegov račun nije nedostajalo.

