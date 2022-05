Stanković najavio novog gosta: 'Prošli put kad je bio u emisiji jedan mu se novinar ispričavao jer sam bio huligan'

Aleksandar Stanković,urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2" na Facebooku je najavio gosta u idućoj emisiji, a tgo je Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Stanković je objavio video na kojem pere suđe, a gledatelje je podsjetio i kako će nakon emisije gost odgovarati na pitanja koja će mu se moći postavljati na društvenim mrežama.

- Gost emisije "Nedjeljom u 2" je Željko Komšić. Prošli put kad je bio gost jedan zagrebački novinar se otprilike ispričavao Komšiću jer ja sam kao bio huligan. Ma nisam bio nikakav huligan, nego je to bio jedan otvoreni razgovor, kao što će biti i ove nedjelje. Nakon objave, zaredali su se i komentari gledatelja na Facebooku.

- Ako ga većina nekakvim smatra, onda to i jest! Dakle, pitajte ga da li ga barem malo peče savjest što je izdao Hrvate u BiH, što predstavlja one koji ga nikad nisu izabrali i što svojim djelima doprinosi da je sve manje Hrvata u BiH - napisao mu je jedan gledatelj.

- Što mu dajete medijski prostor?Sjećam je kada je predzadnji put gostovao kod vas postavili ste mu pitanje kojim jezikom govorite,na što će on: jezikom kojim su me učili mama i tata!Ja ne znam treba li šta više reći koji je to odgovor i koji je to nivo obrazovanja odnosno uličnog rječnika,bože sačuvaj! - prisjetio se drugi gledatelj. Podsjetimo, Stanković je ovog tjedna otkrio kako će emisija "Nedjeljom u 2" dobiti svojevrsni nastavak na YouTubeu.

- Ove nedjelje, 15.5., krećemo sa svojevrsnim nastavkom emisije Nedjeljom u 2. Svake nedjelje u 15.00 na našem YouTube kanalu gost emisije odgovarat će na vaša pitanja koja ćete tijekom tjedna moći postaviti na Facebook stranici ove emisije. Nedjeljom u 3 trajat će 15 minuta i neće se emitirati na TV-u već samo na YouTubeu - napisao je Stanković.

