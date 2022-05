Hrvatica koja je usred Beograda zapjevala zagorski hit ima razlog za slavlje: 'Ovo je velika poruka za sve'

Mlada Đakovčanka Matea Matković javnosti se predstavila u jednom glazbenom showu u Beogradu gdje je svojom izvedbom Lepe ti je, Zagorje zelene osvojila žiri i publiku diljem regije, ali i šokirala Mariju Šerifović.

Svestrana Matea za sebe kaže da je osoba koja će za sve što radi u tom trenutku dati sto posto. Sada je došao trenutak da se predstavi publici svojim novim singlom “Pečat na suze” koji je nastao je dok je bila pjevačica Teške industrije: “Pjesma je rađena baš po meni te sam odlučila kupiti ju, malo promijeniti i izbaciti samostalno van jer se u pjesmi totalno pronalazim i osjećam ju, što je najvažnije od svega.“

Foto: Promo Matea je završila tečaj za latino-američke plesove, plesala folklor, išla na trbušni ples, sudjelovala u izboru za Miss, završila Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, ali i osvojila zlatnih i srebrnih medalja i pehara u tenisu, plivanju i trčanju. Za nju prepreke ne postoje, a glazba joj je oduvijek bila velika ljubav: „Kao što i u pjesmi ide: život što žuri nek malo zakoči... I dio nek Bog nam sreću dodjeli svakom po zasluzi...Smatram da je „Pečat na suze“ zapravo jako velika poruka svima da se borimo za svoje snove, za ljubav, za sve u životu i da iskoristimo svaki dan najbolje što možemo jer život leti i ne možemo nijedan trenutak vratiti.

Dobro se dobrim vraća, kako bi Đorđe Balašević rekao "Neko to od gore vidi sve" i svakoga od nas će na kraju stići sve dobro i loše. Prema tome, u životu treba staviti pečat na suze na sve što nas u životu koči i sputava jer nitko i ništa nije vrijedno naših suza.”

Autor glazbe je Vedad Hadžiavdić, za tekst je zaslužna Blagica Ivanović, dok su na aranžmanu radili Vedad Hadžiavdić i Hrvoje Prskalo. Za vrijeme koje je provela kao pjevačica Teške industrije vežu je samo lijepe uspomene, kao i odnosi koje ima s članovima benda: „S Vedadom je zaista lijepo i lagano surađivati jer me jako dobro poznaje i odlično zna što je za mene, a što ne. On je jedan prije svega veliki čovjek, jedna od rijetkih tako dobrih i iskrenih osoba koje poznajem.“

Foto: Promo

Za pjesmu je izašao i videospot koji potpisuje Mario Šulina, a kadrovi su snimljeni u gradu Osijeku.

VIDEO Pogledajte kako se Mišo Kovač priprema za veliki koncert