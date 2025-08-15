Stanković iskreno: 'Znaju mi prigovarati da forsiram teme o mentalnom zdravlju, ali ovoj gošći nisam mogao odoljeti'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku se prisjetio emisije u kojoj je gostovala spisateljica i motivacijska govornica Kristina Kuzmič. - Znaju mi prigovarati da forsiram teme o mentalnom zdravlju, i to je vjerojatno i točno, ali sljedećoj gošći nisam mogao odoljeti. Kristina Kuzmič došla je iz SAD-a i ispričala priču o tome kako se bore ona i njezin sin za njegovo mentalno zdravlje. I kada smo poslije stavili neke od tih videa na Instagram, odnosno na druge društvene mreže, neki od tih videa imali su preko 3 milijuna pregleda, kazao je Stanković.

U Ameriku je stigla iz Osijeka tijekom rata te se pokušala prilagoditi novoj zemlji i načini života ondje, a priznaje kako je na početku bilo jako teško jer nije joj bilo lako pronaći prijatelje. Njezina obitelj u jednom trenutku odlučuje se na povratak u Hrvatsku, a Kristina ostaje u Americi na fakultetu i udaje se. Njezin brak, u kojem je dobila dvoje djece, nije potrajao i Kristina se razvodi. U emisiji je ispričala kako joj kao samohranoj majci i Americi nije bilo lagano. - Meni je bilo najteže što sam se potpuno mrzila, osjećala sam se kao najgora mama i da moja djeca zaslužuju bolje. Gledala sam druge obitelji kako žive, a ja svojoj djeci to ne mogu priuštiti. To je stvar koja me trenutno motivira u svemu što radim i želim motivirati roditelje koji osjećaju da nisu dovoljno dobri za svoju djecu - ispričala je Stankoviću.

Radila je tri posla kako bi prehranila svoju obitelj, a onda se sve promijenilo kad se prijavila u show poznate Oprah. - Moj novi partner me pitao što želim sa svojim životom i rekla sam da želim podijeliti kuhanje na YouTube-u, rekla je i dodala kako joj je jedna žena rekla kako se mora prijaviti na Oprah Winfrey show što je i učinila. U emisiji je pričala i o majčinstvu te promjenama koje je primijetila kod svog sina kada je imao 13 godina. Pričala je o njegovom mentalnom zdravlju, problemima s drogom te je o svemu napisala i knjigu "Znam kako ću" koju je promovirala u Hrvatskoj. Knjiga govori o borbi s depresijom i anksioznošću njezina najstarijeg sina Luke (22). U "Nedjeljom u 2" Kristina je govorila o tome kako se njezina obitelj nosila s cijelom situacijom. - Pitala sam ga je li si htio oduzeti život i on mi je to potvrdio. Cijeli svijet mi se kao roditelju promijenio kada sam to čula. Svakodnevno sam živjela u strahu, a kasnije sam saznala da je imao plan i njegova se depresija i anksioznost manifestirala kao bijes. On se derao i imao je problema, drogirao se i učitelji su na njega gledali kao na zločesto dijete, a ja sam znala da je on dijete koje pati - rekla je Kuzmič. Njezina priča i iskustvo dirnuli su gledatelje koji su to i napisali u komentarima na Facebook stranici emisije.

- Hvala Kristina što si tako iskreno ogolila svoj život pred hrvatskom javnošću. Nadam se da će biti na pomoć mnogim roditeljima sa sličnim problemima. Ova žena je toliko "stvarna" i puno mi je pomogla svojim iskrenim pričama o majčinstvu. Jedna od vaših najboljih emisija. Hvala Nedeljom u 2, hvala Kristina! Prekrasna divna ženo. Svaka čast na izboru gošće!! Jako draga žena i vrlo lijepo i pametno priča. Sat vremena prošlo u trenu....predivna gošća. - poručili su.