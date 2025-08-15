Marina iz 'Ljubav je na selu' završila je u zatvoru kad je imala 18 godina, a evo kako joj se život potpuno promijenio

Marina Šantor bila je kandidatkinja u dvjema sezonama popularnog showa 'Ljubav je na selu', gdje je pokušala pronaći ljubav kod farmera Hrvoja Špoljarca. Gledatelji su špekulirali o njezinoj prošlosti, što je potaknulo Marinu da javno progovori o bolnom periodu svog života. Kao osamnaestogodišnjakinja završila je u zatvoru gdje je provela jedanaest mjeseci i dočekala svoj devetnaesti rođendan.

"U to sam vrijeme hodala sa svojom prvom ljubavi i on se bavio svakojakim stvarima, ta cijela ekipa je bila kvartovska. Moj bivši dečko i pokojni prijatelj su organizirali pljačkice. No, dogodila se pljačka casina gdje smo mi redovito odlazili na kave. Moj bivši i prijatelj bavili su se sitnim kriminalom i kada su bili uhvaćeni, kako policija mjesecima nije mogla riješiti slučaj casina, mi smo završili u policijskoj postaji. I tako sam i ja završila u istražnom postupku. Bila sam prvo na informativnom razgovoru nakon kojeg sam mislila da ću se vratiti kući, no to se nije dogodilo. Završila sam u zatvoru s 18 godina gdje sam provela 11 mjeseci. 19-ti rođendan sam tamo navršila. Imali smo 13 svjedoka, nitijedna osoba me nije prepoznala jer je opis bio da je djevojka kratke plave kose, niskog rasta, no svejedno, svoje sam nepravedno odslužila", ispričala je Marina.

Marina je naglasila kako njezini najbliži poznaju stvarnu istinu o cijelom slučaju, te je otkrila da joj je tijekom teškog perioda najveću potporu pružila vjera. "Vjera mi je jako bitna, prije sam uvijek tragala za znanstvenim pokrićem, no u posljednjih nekoliko godina sam imala zaista težak period i u meni se nešto počelo buditi. Rođena sam u kršćanskoj obitelji i bila sam jedina koja je odlutala", rekla je Marina.

Značajnu promjenu u njezin život donijelo je majčinstvo - rođenje sina Aleksandra. Odnos s djetetovim ocem prošao je kroz turbulentno razdoblje, no danas situacija izgleda potpuno drugačije. "Trudnoću sam prošla sama, kao i rođenje, on nije bio prisutan, ali sada je sve super. Obožavaju se i uključen je odgoju", otkrila je. Što se tiče njezina izgleda, Marina je kroz protekle godine ostala prilično nepromijenjena. Prema njezinim najnovijim objavama na društvenim mrežama, čini se da je konačno pronašla osobnu sreću u ljubavi, piše RTL.hr.