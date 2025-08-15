Tajna vitke linije Jennifer Aniston nije u odricanju i dijetama, a jednu namirnicu uvijek ima u hladnjaku

Glumica Jennifer Aniston (56) godinama se mučila s iscrpljujućim dijetama i napornim treninzima. No, nakon desetljeća intenzivnih vježbi koje su je dovele do izgaranja i ozljeda, Aniston je u potpunosti promijenila svoju filozofiju, prigrlivši nježniji i održiviji pristup koji joj je, kako sama tvrdi, donio nevjerojatne rezultate. "U boljoj sam formi nego u dvadesetima; osjećam se bolje u umu, tijelu i duhu. Sve je 100 posto bolje", izjavila je u jednom intervjuu. Ključ njezine transformacije leži u slavnom pravilu "80/20", koje primjenjuje na sve aspekte života. To znači da se 80 posto vremena pridržava zdrave prehrane i redovite tjelovježbe, dok si preostalih 20 posto dopušta potpunu slobodu i uživanje u omiljenoj hrani i piću, bez ikakve grižnje savjesti.



Njezin tipičan dan započinje ritualima koji potiču probavu i hidraciju, poput čaše tople vode s limunom. Doručak je uvijek bogat proteinima kako bi je zasitio i dao joj energiju za dan. Najčešće bira kombinaciju jaja i avokada, no ponekad se odluči za hranjivi smoothie u koji dodaje proteinski prah, banane, bobičasto voće, mješavinu zelenog povrća i kolagen u prahu, dodatak prehrani brenda Vital Proteins čije je zaštitno lice. Za ručak i večeru drži se jednostavne, ali učinkovite formule: čisti proteini uz obilje povrća. "Puno sam svjesnija onoga što jedem i pazim na sastojke", otkrila je Aniston. Njezini obroci su "prilično osnovni", a najčešće se sastoje od salate s piletinom ili lososom na žaru, juhe od povrća ili popularnog pilećeg burgera zamotanog u listove zelene salate umjesto peciva. Naučila je koristiti "moć začina" i octa kako bi jelima dodala bogat okus bez pretjeranog soljenja ili korištenja teških preljeva.



Kada osjeti glad između obroka, Aniston poseže za pametnim i zdravim grickalicama koje kombiniraju vlakna, zdrave masti i proteine. U hladnjaku uvijek ima spremna tvrdo kuhana jaja, a pri ruci su joj često jabuka s bademovim maslacem, šaka orašastih plodova ili sirovo povrće. No, upravo je onih 20 posto "slobodnog" vremena ono što njezin režim čini održivim i realnim. Iako je nekada njezina slabost bila meksička hrana, danas priznaje da ne može odoljeti dobrom tanjuru tjestenine, a favorit joj je klasična carbonara. Vikendi su rezervirani za opuštanje s prijateljima, što često uključuje večeri pripremanja pizze kod kuće, naravno, uz čašu dobrog vina. "Morate živjeti svoj život. Nema ograničenja – osim teških droga", našalila se glumica, dodajući da su cheeseburgeri i krumpirići također na popisu njezinih omiljenih "grijeha".

Prijateljica joj je preporučila metodu vježbanja koja je promijenila sve i pomogla joj da se osjeća jačom no ikad, bez uništavanja vlastitog tijela. Ta promjena paradigme nije bila samo fizička, već i mentalna, jer je shvatila da za snagu i definiciju mišića nisu potrebni sati i sati provedeni u teretani. Otkrila je da manje zaista može biti više, pogotovo kada se radi pametno i s poštovanjem prema vlastitom tijelu.

Metoda koja je transformirala tijelo Jennifer Aniston zove se Pvolve, program vježbanja koji se fokusira na funkcionalne pokrete niskog intenziteta u kombinaciji s opremom za otpor. "Ovaj trening je preoblikovao moje tijelo više od bilo kojeg drugog", izjavila je Aniston, koja je u međuvremenu postala i ambasadorica brenda. Umjesto da se fokusira na velike mišićne skupine, Pvolve aktivira i one manje, takozvane "mikro mišiće", gradeći snagu iznutra prema van. Njezina trenerica Dani Coleman otkrila je da Aniston vježba tri do četiri puta tjedno, a treninzi obično traju oko 40 minuta. Rutina je uvijek drugačija kako bi se izbjegla monotonija, a intenzitet se prilagođava njezinom rasporedu i tome kako se osjeća taj dan. Ponekad su to vježbe snage s težim utezima, a ponekad samo vježbe mobilnosti i istezanja. Od opreme, Aniston najviše voli P.band za jačanje gornjeg dijela tijela i jezgre te klizače (glidere) koji, kako kaže, "izgledaju bezazleno, ali vas iznenade".

Za Aniston, cjelokupno zdravlje daleko nadilazi prehranu i vježbanje. Ogromnu važnost pridaje mentalnoj higijeni i svjesno radi na smanjenju stresa. Jedan od ključnih savjeta koje daje jest ograničavanje vremena provedenog pred ekranima. "Odložite telefone i izađite van. Okružite se prijateljima i povežite se s ljudima", poručuje glumica. Meditacija i istezanje također su dio njezine večernje rutine. Njezina životna filozofija je jednostavna: "Sve što možeš je dati sve od sebe", a ključnim smatra ne biti prestrog prema samome sebi. "Svijet je već dovoljno okrutan. Zašto bismo takvi bili prema sebi?" zaključuje Aniston, prihvaćajući starenje s pozitivnošću i zahvalnošću.





