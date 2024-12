Spektakularna večer s estradnim gostima završila dramatičnom odlukom: 'Greške su bile prevelike, svi idu u stres test'

LJUBAV JE NA SELU

Burno na druženju! Valentina plakala zbog igre, Darko i Milena se zbližili, a Ivica šokirao Ilonu: 'Preselio sam se u Zagreb'

Ruži je smetalo što se Tatjana i Željko te Toni i Valentina odvajaju i ne druže s njima. Oni, pak, kuju velike planove. Toni je Željku pristao biti vjenčani kum. Ivo i Darko i dalje su smatrali da bi se među njima i njihovim damama moglo nešto dogoditi, no one su jasno dalje do znanja da je u pitanju isključivo i samo prijateljstvo.