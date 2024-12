Ekskluzivno! Glumica iz 'Kumova' Ana Uršula Najev prekinula vezu s glazbenikom nakon godinu dana ljubavi

Glumica i pjevačica Ana Uršula Najev i glazbenik Faris Pinjo više nisu zajedno! Večernji list ekskluzivno doznaje od izvora bliskih paru da su svoju vezu prekinuli prije nekoliko mjeseci, a Faris se iselio iz njihovog zajedničkog stana u Zagrebu. Iako smo kontaktirali Anu Uršulu, ona nije željela komentirati ovu situaciju, a ni njezin bivši partner Faris nije bio raspoložen za izjave. "Ne bih želio komentirati svoj privatni život, hvala", kratko nam je rekao.

Ako se prisjetimo, prošle godine u prosincu izvještavali smo da su Ana Uršula i Faris živjeli zajedno, a šuškanja o njihovoj ljubavi dodatno su potaknuli sami objavama zajedničke fotografije sa zagrebačkog Adventa. Na toj su fotografiji izgledali skladno i idilično, a Faris je svoju ruku stavio na rame zvijezde popularne serije "Kumovi".

Za bosanskohercegovačkog glazbenika je prošla godina bila osobito turbulentna jer je u istom razdoblju doživio i bračnu krizu. Naime, 2023. godine razveo se od glumice Tare Thaller, nakon godinu i pol braka. - Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci dovele su do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema jer smo oboje javne osobe, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine i negativnih emocija. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo oboje zahvalni na njima, ali sada je došlo vrijeme da krenemo različitim putevima - kazao nam je tada 28-godišnji glazbenik, koji je postao poznat kao natjecatelj regionalnog talent showa "X Factor Adria" 2015. godine.

Ana Uršula Najev, talentirana glumica i pjevačica, sredinom veljače ove godine dala je veliki intervju za Večernji list, u kojem je priznala kako je sretna u ljubavi. "Jako sam sretna", odgovorila je tada na pitanje o svom ljubavnom životu, dodajući da se ljubav dogodi kada je čovjek najmanje očekuje. Iako su tada već svi znali da je u vezi s Farisom, Ana Uršula nije željela potvrditi te navode. - Hvala vam na lijepom ophođenju, ali i dalje biram ne govoriti o svom privatnom životu. Mislim da se o njemu piše kada nešto kažem ili ne kažem. Izabrat ću zadržati tu intimu za sebe. Ako pogledate moje prijašnje intervjue, vidjet ćete da nikada nisam govorila o svom ljubavnom životu. Voljela bih da tako i ostane, dok se ne udam - iskreno je tada ispričala 27-godišnja Splićanka.

